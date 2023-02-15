Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина шокировала подробностями родов

Алина Ланина стала мамой во второй раз. Фото: соцсети

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина во второй раз стала мамой. 24 января Актриса из Екатеринбурга родила девочку. Вторая беременность была для нее незапланированной. В интервью «КП-Екатеринбург» Алина рассказала, что узнала о ней на съемочной площадке.

- Тест сделала в актерском вагончике. От неожиданности сразу позвонила мужу. Я вообще плохо умею такие события хранить в секрете и готовить их оригинальную подачу. Я догадывалась сразу, кто у меня будет, но, чтобы не тянуть и не ждать УЗИ, сдала кровь в первые же месяцы беременности и летом, в парке Коломенское, под цветущими яблонями, мы с мужем взорвали наши хлопушки, - вспоминает Алина Ланина.

Алина сразу поняла, что у нее будет девочка. Фото: соцсети

Во время беременности врачи часто ругали актрису за то, что она слишком много времени уделяла работе и часто пропускала плановые осмотры и УЗИ. Зато к родам она подошла с креативом и ответственностью. Алина Ланина призналась, что ее роды прошли легко, так как она сделала их максимально комфортными для себя.

- Апельсиновое аромамасло, песни Пола Маккартни, завтрак из дома, сэлфи, нырнула в ванну, и через шесть часов от первых схваток малышка лежала у меня на груди, - рассказывает звезда «СашаТаня» в соцсетях. - Наша встреча прошла быстро, без вмешательств, обезболивания и травм. Малышка родилась в воду, как и ее старший брат. В стенах простого роддома, в домашней уютной палате. До последнего уверяла врачей, что все это тренировочные.

Врачи шутили: «У вас шесть сантиметров. Но может все-таки тренировочные? Отпустим домой?». А после родов Алина Ланина устроила себе настоящий релакс.

- Золотой час послеродовой чай с капелькой красного вина, кексик со свечкой. Вот такой он самый первый день рождения нашей принцессы, - добавляет актриса.

В 2020 году у Алины Ланиной родился сын Лев. Фото: соцсети

В социальных сетях поклонники Алины осыпали ее комплиментами и поздравлениями: «Такая красивая мама! Уставшая, но красивая женщина! Я восхищаюсь вами», «Вы молодец, так все подготовлено! – пишут они», «Я даже не думала, что роды могут проходить именно так…Честно говоря, я в шоке!».

В 2020 году у Алины Ланиной родился сын Лев. В социальных сетях Алина нередко делится подробностями материнства. О своем муже актриса обычно не рассказывает. Известно лишь то, что он старше ее на 12 лет.

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