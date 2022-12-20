Беременная звезда «СашаТаня» Алина Ланина сверкнула бедрами на откровенной фотосессии

Подписчики Алины Ланиной признали, что беременность тоже сексуальна. Фото: социальные сети Алины Ланиной

Звезда сериала «СашаТаня» снялась в откровенной фотосессии на пятом месяце беременности. 33-летняя Алина Ланина ждет второго ребенка, но это не мешает ей оголяться перед камерой. Пикантным видео актриса поделилась в социальных сетях.

- А как вам такое фото беременности? 5 месяцев животику. Магия ракурса и, простите, трусов делают свое дело, - шутливо подписала пост звезда «СашаТаня».

Подписчики поддержали порыв актрисы поделиться кадрами откровенной съемки.

Фото: социальные сети Алины Ланиной

- Я не думал, что беременность тоже сексуальна. Вы очень красивая! - Пишут в комментариях они.

Ранее Алина Ланина рассказывала о том, что вторая беременность оказалась для нее настоящим сюрпризом.

- Тест сделала между сценами в актерском вагончике на съемках в Питере. Тут же позвонила мужу. Так и узнали. Планировали годика через два, но уж как вышло. Очень неожиданно, но радостно, - призналась актриса.

В социальных сетях Алина нередко делится подробностями материнства и воспитания первого сына Льва. А вот о жизни со своим мужем звезда предпочитает не раскрывать подробности. В интервью «КП-Екатеринбург» она лишь вскользь упомянула о нем.

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