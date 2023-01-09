«Пол ребенка поняла сразу»: звезда «СашаТаня» Алина Ланина – о неожиданной беременности

Алина Ланина призналась, что . Фото: из архива актрисы

9 января на ТНТ выходит новый сезон «СашаТаня». Одну из главных ролей в нем исполнила актриса из Екатеринбурга Алина Ланина. 2023 год станет для нее особенным – у Алины вот-вот появится второй ребенок. Актриса призналась, что эта беременность оказалась для нее незапланированной. Перед премьерой нового сезона «СашаТаня» Алина Ланина рассказала «КП-Екатеринбург», как узнала о неожиданном событии, об отношениях с мужем и, почему участвует в откровенных фотосессиях.

Вторая беременность стала для Алины Ланиной настоящим сюрпризом. Фото: из архива актрисы

«КТО У МЕНЯ БУДЕТ, ДОГАДАЛАСЬ СРАЗУ»

- Алина, хотим поздравить вас со второй беременностью! Вы рассказывали, что для вас она стала сюрпризом…

- Спасибо. Узнала на съемочной площадке проекта «Отель для двоих», он еще в работе. Съедала тройную порцию обеда, не придавая значения, а подруга посоветовала сделать тест. От неожиданности сразу позвонила мужу. Я вообще плохо умею такие события хранить в секрете и готовить их оригинальную подачу.

- В сериале «СашаТаня» вы уже второй раз снимаетесь, будучи в положении. Как вы справлялись c рабочим процессом?

- Верно. В прошлом сезоне я снималась на 7-8 месяце беременности, а сейчас идут съемки на моем 8-9 месяце. Как и в первый раз все прошло гладко и легко. Площадка проекта «СашаТаня» одна из самых заботливых, на которых работала. Я переживаю, что у любой девушки на большом сроке все же меняется лицо, даже если набираешь мало веса, но уверена, что зрителю видно, что Ева какая-то другая.

Мы уже создали формулу удачного гардероба для беременной. Это точно не спецодежда для девушек в положении. Юбки - карандаши, юбки - трапеции, оверсайз пиджаки, открытое декольте, каблуки. Такие варианты можно снимать в полный рост и животика не видно.

Андрей Гайдулян, Алексей Климушкин, Валентина Рубцова и Алина Ланина на съемках проекта «СашаТаня». Фото: из архива актрисы

- Как ваш муж относится к тому, что вы – настоящий трудоголик и, несмотря на свое положение, продолжаете работать?

- Я всегда была такой. Переделывать себе дороже, он знает, что когда у меня нет активной деятельности я становлюсь несчастной, грустной, недовольной.

- Ваш сын Лев уже ждет братика или сестренку?

- Левушка еще маленький, пока только понял, что в животе живет «ляля». Забавно, что все вещички, которые я называю «это для ляли» он прикладывает к моему животику. Сегодня пустышки принес, так и ходила полдня с сосками в штанах.

- Вы уже знаете, кто у вас будет или решили сделать себе сюрприз?

- Я догадывалась сразу, кто у меня будет, но, чтобы не тянуть и не ждать УЗИ, сдала кровь в первые же месяцы беременности и летом, в парке Коломенское, под цветущими яблонями мы с мужем взорвали наши хлопушки и узнали, что у нас будет…об этом расскажу в соцсетях после 10 января.

Сын Лев родился у Алины Ланиной 13 декабря 2020 года. Фото: из архива актрисы

- В чем для вас кардинальное отличие первой и второй беременности?

- В этот раз обособленно сложно думать. Я забываю даты, числа. Недавно потеряла варежки, нашла спустя неделю в шапке. В шапке на своей же голове. Я неделю так ходила!

- Многие, будучи в положении, перестают участвовать в откровенных фотосессиях. Что вас вдохновляет продолжать?

Особо откровенных у меня никогда не было. Фотосессии – часть работы, создание контента, рабочие знакомства, творческие эксперименты.

Подготовка к родам совпала у Алины Ланиной с предновогодней суетой. Фото: из архива актрисы

«НАРЯДИЛИ ЕЛКУ 5-ГО ЯНВАРЯ»

- Подготовка к рождению малыша у вас совпала с предновогодней суетой. Как вы отпраздновали этот Новый год?

- В предновогодний период случился переезд, нужно было навести уют в новом пространстве, затем хлопоты по организации детской нового малыша. Никто не отменял все декабрьские дедлайны по работе. Поэтому елку мы достали только 3 января, а нарядили 5-го. А в сам Новый год уложили малыша спать, поели салатов, посмотрели кино, выпили детское шампанское и с большим удовольствием легли спать.

- Вам больше нравится дарить подарки или получать? И согласны ли вы, что лучшие друзья девушек – это бриллианты?

- Я человек не про подарки. Равнодушна и к бриллиантам, и к цветам, и к красивой упаковке. Никогда не плакала из-за подарков, но, возможно, это еще сын не научился делать открытки своими руками. Но знаю, кто из моих друзей особенно трепетно относится к этому языку любви, им обязательно готовлю сюрпризы.

Для Алины Ланиной лучший подарок на Новый год - это время, проведенное с близкими. Фото: из архива актрисы

- Какое у вас было самое необычное празднование Нового года?

- Самым любимым была встреча Нового года в горах Австрии, откуда сразу улетела на круиз по Карибским островам. Особенным уютным волшебством обладала ночь с новорожденным сыном на руках. Он родился за пару недель до наступления 2021 года. Дома было тихо, много окситоцина, запах молока и свет гирлянд.

- Чтобы вы пожелали нашим читателям в Новом году?

Любить всеми видами любви, наслаждаться каждой секундой жизни и пусть у каждого читателя рядом будет человек, надежный, родной, который станет островком спокойствия и стабильности в наше время.

Смотрите новый сезон «СашаТаня» с 9 января в 20:00 на ТНТ

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