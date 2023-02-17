Жена Александра Малинина стала жертвой мошенников: «Не передать словами, какой это стресс»

Супруга Александра Малинина сравнила произошедшее с ней с ограблением. Фото: соцсети

Супруга Александра Малинина стала жертвой мошенников. Эмму Малинину взломами в социальных сетях. Для бизнес-леди это стало самым настоящим стрессом.

- Пока я находилась в перелетах, мой инстаграм* взломали. Не могу передать словами, как неприятно видеть, что кто-то на твоих глазах хозяйничает у тебя в профиле – сравнимо с ограблением. Такой же стресс. Много постов и текстов, в которые я вкладывала душу и время и которые были полезны для вас, оказались удалены. Несколько самых продуктивных лет буквально стерты за несколько часов! - Поведала супруга исполнителя русских романсов.

Эмма Малинина - квалифицированный акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук. В Германии у нее есть своя клиника. В своем блоге бизнес-вумен рассказывала о женском здоровье, делилась секретами, как сохранить молодым не только тело, но и мозг. Эмма не на шутку расстроилась из-за мошенников, которые вмиг обесценили все ее труды.

Эмма Малина делилась в блоге секретами женского здоровья и красоты. Фото: соцсети

- К счастью, мне удалось вовремя обнаружить и остановить мошенников. Но, я никогда легко не сдаюсь. Главное, все живы-здоровы, остальное восстановлю и напишу еще с вашей помощью и поддержкой, - добавляет Эмма Малинина.

В комментариях поклонники поспешили поддержать бизнес-леди: «Не расстраивайтесь, мы с вами», «А мы все восстановим. Нас не победить! У нас остались ваши посты», «Это очень неприятно, но вы главное не сдавайтесь!».

*социальная сеть, признанная экстремистской в РФ.

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