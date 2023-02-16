«Чего вы врете?!»: бард Александр Новиков объяснил отказ от съемок в шоу «Три аккорда»

Бард обратился к зрителям с важным заявлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский бард Александр Новиков объяснил, почему больше не будет сниматься в известной музыкальной передаче «Три аккорда», в которой много лет участвовал в качестве члена жюри.

Недавно музыкант объявил, что прекращает участвовать в праздничных концертах и развлекательных программах, в том числе и полюбившейся многим зрителям программе «Три аккорда», пока не закончится СВО. Свое нежелание сниматься в шоу и участвовать в концертах он объяснил тем, что сейчас для этого совсем неподходящее время.

- Идет специальная военная операция. Я не вижу никаких поводов для веселья, - говорит шансонье.

После этого поклонники творчества Новикова подумали, что он на время решил полностью прекратить концертную деятельность. Но позднее в своем Telegram-канале бард поспешил опровергнуть эту информацию.

- Прочитал в группе «Поклонников творчества Александра Новикова» во «ВКонтакте» заголовок с предложением голосования: «Как вы относитесь к решению А. Новикова отменить все свои концерты на 2023 год?». Чего вы врете?! Я отменил только свое участие в «Трех аккордах», развлекательных телевизионных передачах и юбилейный концерт 31 октября 2023 года в Москве в Крокус Сити Холле! Запланированные концерты в различных городах страны я не отменял. Зритель должен знать мою позицию не только из интервью, а и из живого общения, перестаньте вводить зрителей в заблуждение, - разъяснил ситуацию Александр Новиков.

В поддержку СВО известный бард открыто выступает с первых дней ее начала. Он также не стесняется выражать отношение к сбежавшим из России артистам. Весной 2022 года Александр Новиков оскорбил Чулпан Хаматову и Андрея Макаревича*, назвав звезд предателями и аферистами.

* признан в России иноагентом

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