Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр и Музей истории Екатеринбурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вернувшийся после тяжелой болезни режиссер Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в попытке развалить Россию, а также вновь раскритиковал Ельцин Центр.

В новом выпуске передачи «Бесогон» известный режиссер говорит о том, что в условиях СВО россиянам пытаются внедрить идею о развале страны, и многие этому даже не сопротивляются.

- Мы не можем даже набивший оскомину Ельцин Центр лишить того разрушительного влияния, которым он пользуется, - говорит Михалков.

Не менее сильно кинорежиссер возмутился деятельностью Музея истории Екатеринбурга из-за публикаций о «русских колонизаторах». Он процитировал слова сотрудника музея Вячеслава Печняка, назвавшего заселение и освоение Урала «российской колонизацией», а сам уральский регион – носителем протестной «культуры несогласия».

- Какое ключевое слово? - Задается вопросом Михалков - «Колонизация». А чем оно нивелируется? Тем, что «не так жестко, как это было в США». Да кого вы «лечите»? То есть, когда одни народы вытесняли другие – это нормально, и только когда пришли русские – это называлось «колонизацией». Это как? Ну как? На полном серьезе внутри страны, внутри единого народа нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны. По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране.

Никита Михалков заявляет, что нужно бороться с идеями о развале России. Фото: скриншот из выпуска

В пример Никита Михалков также привел и попытки создать сепаратистскую «Уральскую республику» в 1990-е годы в Свердловской области.

- Может быть, нам нужно бороться с тем, чтобы не было этого подспудного провокационного навязывания идеи расчленения России, как это происходит в Екатеринбурге? - Завершает речь известный режиссер.

Напомним, Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии 5 января. С двусторонней пневмонией он попал в реанимации 52-й больницы. За Никиту Сергеевича очень беспокоились не только близкие, но и поклонники режиссера. 24 января Никиту Михалкова выписали из больницы.

В начале выпуска режиссер поблагодарил всех, кто переживал за него.

- Я чувствовал вашу силу и желание, чтобы скорее болезнь от меня отступила. Огромное вам за это спасибо, - обратился к поклонникам Никита Михалков.

Отметим, Ельцин Центр не раз подвергался критике со стороны известных личностей. В их числе телеведущий Владимир Соловьев, бард Александр новиков и музыкант Вадим Самойлов.

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