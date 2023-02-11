Историк из Екатеринбурга ответил Никите Михалкову на обвинения в сепаратизме: «"Чувак " в рубахе и сапогах не может быть либералом»

Вячеслав Печняк объяснил позицию о «российской колонизации», которую раскритиковал Никита Михалков. Фото: соцсети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Историк из Екатеринбурга ответил Никите Михалкову на обвинения в сепаратизме. В свежем выпуске программы «Бесогон» известный режиссер обвинил Музей истории Екатеринбурга в попытке развалить Россию. Никита Сергеевич обратил внимание на слова исследователя Вячеслава Печняка, назвавшего заселение и освоение Урала «российской колонизацией».

- Какое ключевое слово? - Задается вопросом Михалков - «Колонизация». А чем оно нивелируется? Тем, что «не так жестко, как это было в США». Да кого вы «лечите»? То есть, когда одни народы вытесняли другие – это нормально, и только когда пришли русские – это называлось «колонизацией». Это как? Ну как? На полном серьезе внутри страны, внутри единого народа нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны. По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране.

Никита Михалков считает, что необходимо искоренить бороться с идеями о развале России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пример Никита Михалков также привел и попытки создать сепаратистскую «Уральскую республику» в 1990-е годы в Свердловской области.

- Может быть, нам нужно бороться с тем, чтобы не было этого подспудного провокационного навязывания идеи расчленения России, как это происходит в Екатеринбурге? - Завершает речь известный режиссер.

Известный для уральского региона исследователь Вячеслав Печняк в разговоре с «КП-Екатеринбург» пояснил, что его слова о «российской колонизацией» не подразумевали призывы к сепаратизму.

Вячеслав Печняк проводит исследования, пропагандируя культуру Урала. Фото: соцсети

- Колонизацию не нужно путать с колониализмом. Колонизация – это нормальный научный термин, который подразумевает собой освоение новых земель, инициируемое «сверху», на государственном уровне. А также заполнение этих земель колонистами, то есть поселенцами, что и происходило на среднем Урале в 17 веке. Ни о каком сепаратизме в моих словах не может быть и речи. Ну как бородатый «чувак» в косоворотке и сапогах может быть либералом? Я – патриот своей страны, своего региона, регулярно вкладываюсь в культурное развитие своего региона и города, и это очень странно, что меня вдруг называют тем, кто выступает за развал нашей страны, - говорит Печняк.

Исследователь уральской культуры винит в том, что его слова неверно были истолкованы, представителей местной прессы.

- Я вообще не понимаю, как можно было из научного термина «колонизация» раздуть то, что раздули некоторые наши региональные журналисты. А Михалкову какую информацию подали, такую он и озвучил на своей программе. Я не думаю, что у него есть время разбираться в этом. Пусть лучше в гости приезжает, познакомимся. Тогда станет ясно,кто я такой - заключает Вячеслав Печняк.

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