Бард Александр Новиков хлестко ответил на слухи о своей кончине

Уральский бард был искренне удивлен неожиданной новости
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Известный бард Александр Новиков опроверг слухи о своей кончине, неожиданно появившиеся в сети. Певец прокомментировал новость в telegram-канале, хлестко ответив распространителям фейка.
- За долгие годы своей жизни чего только я о себе не начитался. Но вот о том, что скончался, прочитал сегодня на портале Дзен впервые. Читаю это сообщение пока что не с того, а с этого света. До такого уровня идиотизма жёлтая пресса в отношении меня ещё не доходила. С лучшими пожеланиями поклонникам, зрителям и слушателям, живой и радостный Александр Новиков, - обратился к подписчикам бард.
Певец из Екатеринбурга редко появляется в социальных сетях. Последний раз исполнитель делал большое заявление, поддержав Дмитрия Певцова в идее запретить в России американские праздники, объяснив это тем, что идеи Запада развращают русскую культуру.
При этом бард никогда не стеснялся высказывать свое мнение и де боится упрекнуть коллег. Весной 2022 Александр Новиков он раскритиковал сбежавших из России Чулпан Хаматову и Андрея Макаревича* и вступил в перепалку с Владимиром Соловьевым.
Исполнитель известен своими хлесткими и самобытными выражениями. Так, как раз в споре с Владимиром Соловьевым родилась его уже знаменитая фраза «фильтруй хрюканину».
*признан Минюстом ионогеном
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Что смотреть на ТВ в 2023 году (подробнее)