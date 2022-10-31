Известный бард сделал громкое заявление прямо в свой день рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Новиков сделал громкое заявление в свой день рождения. Вслед за актером Дмитрием Певцовым он потребовал запретить Хэллоуин в России. Уральский бард назвал его «вурдалачим шабашем» и заявил, что его празднование приведет к моральному разложению общества.

- Сегодня 31 октября, день моего рождения. Так уж вышло, что родился я в день, когда безбожная Европа и наши российские болваны отмечают в виде праздника вурдалачий шабаш, именуемый Хэллоуином. Вероятно, поэтому мне на роду написано всю жизнь бороться с нечистью, - написал бард в своем telegram-канале.

По мнению Александра Новикова, празднование Хэллоуина, навязанное Европой, должно быть немедленно прекращено.

- Замечательный российский актер Дмитрий Певцов вышел с инициативой принять Государственной Думой закон о запрете этой вурдалачьей вакханалии, идущей вразрез с нашими религиозными и духовными ценностями. Морально разложившейся Европе терять уже нечего – на них ни креста, ни веры. Поэтому любыми способами, пытаясь внедрить нам чуждые ценности, стремятся планомерно разрушать наше святое. Искренне поддерживаю инициативу Дмитрия Певцова и призываю всех присоединиться к ней, - заключит певец.

Александр Новиков известен своими хлесткими и самобытными выражениями. Так, в перепалке с Владимиром Соловьевым родилась его уже знаменитая фраза «фильтруй хрюканину».

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