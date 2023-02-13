В Екатеринбурге отгремел концерт Big Love Show-2023 с участием Клавы Коки, Елки и других топовых артистов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 12 февраля отгремел масштабный концерт Big Love Show-2023. Сотни уральцев собрались в большом зале ЭКСПО, чтобы услышать голоса любимых исполнителей. Музыкальный праздник любви традиционно проходит в преддверии Дня Святого Валентина. Главными гостями на нем стали Клава Кока, Елка, Мари Краймбрери, Анна Плетнева и группы «Винтаж», Artic&Asti и другие топовые звезды.
Мари Краймбрери на Big Love Show-2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт начался с небольшой задержкой в 19:10. Первой на сцену вышла Мари Краймбрери. Она презентовала новую песню «Иначе все это зря», а также спела прославившие ее хиты «Океан» и «Пряталась в ванной».
Мари призвала зрителей заключить друг друга в объятия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Екатеринбург стал первым городом, где у меня случился солдаут. Давайте вы все обнимите тех, с кем пришли на этот концерт, - сказала со сцены Мари.
Елка пожелала зрителя никогда не сдаваться и не бросать свое дело на полпути
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Елка с первых секунд выступления окружила зрителей своим теплом и любовью. Не обошлось и без отличного чувства юмора и искренности певицы.
- Я должна вам признаться. Корсеты - это отстой. Одета я сегодня опасно. Если упаду, обещайте, что поймаете. Зато фотографии красивые будут, - шутит исполнительница.
Елка вышла в обтягивающем корсете, из-за которого ей было трудно дышать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Елка поблагодарила своих поклонников за любовь и преданность и пожелала никогда не сдаваться на полпути. Завершила выступление она главным хитом, принесшим ей популярность «На большом воздушном шаре».
«Глаза мои завязаны, но я все вижу»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главная «плохая девочка» страны вышла в полупрозрачном комбинезоне
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как всегда, эффектная и раскрепощенная солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вышла на сцену ЭКСПО в полупрозрачном красном комбинезоне.
- Любовь и музыка способны сделать нас самыми и счастливыми людьми, - убежденна Анна.
Певица исполнила главные хиты «Ева», «Плохая девочка» и «Москва», вернув зрителей в эпоху 2010-х.
Горячие танцы от Анны Плетневой взбудоражили зрителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Анну Плетневу сменил молодой блогер и певец Amirchik. Парень недавно заявил о себе, выпустив треки «Чистый кайф», «Девочка весна» и «Это любовь». Затем на сцену в ярко-красном строгом костюме вышла солистка группы «Моя Мишель», прославившаяся благодаря песне «Зима в сердце». Затем зрители оторвались под песни Севиль из группы Artic&Asti, особенно под трек гармония.
Amirchik на Big Love Show-2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Солистка «Моя Мишель» тронула сердца хитом «Зима в сердце»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Севиль вышла на сцену с облегающем розовом платье с красивым вырезом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Певица из Екатеринбурга всегда особенно рада выступать в родном городе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В финале масштабного концерта на сцену в родном Екатеринбурге вышла Клава Кока. Она вышла в белом топе и мини-юбке под песню «Лалала», грациозно размахивая веером.
Певица только недавно вернулась из отпуска и уже опять загружена работой.
Клава Кока исполнила сексуальный танец с веером
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Клава Кока сверкнула бедрами к коротеньком платье
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- У меня через час самолет, а так хочется остаться с вами и петь эти песни вечно, - говорит исполнительница.
На Big Love Show-2023 в Екатеринбурге она исполнила хиты «Краш» и «Покинула чат».
Big Love Show-2023 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотни уральцев собрались на Big Love Show-2023 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Big Love Show-2023 в Екатеринбурге зажег любовь в сердцах людей
Фото: Алексей БУЛАТОВ