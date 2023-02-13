В Екатеринбурге отгремел концерт Big Love Show-2023 с участием Клавы Коки, Елки и других топовых артистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 февраля отгремел масштабный концерт Big Love Show-2023. Сотни уральцев собрались в большом зале ЭКСПО, чтобы услышать голоса любимых исполнителей. Музыкальный праздник любви традиционно проходит в преддверии Дня Святого Валентина. Главными гостями на нем стали Клава Кока, Елка, Мари Краймбрери, Анна Плетнева и группы «Винтаж», Artic&Asti и другие топовые звезды.

Мари Краймбрери на Big Love Show-2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт начался с небольшой задержкой в 19:10. Первой на сцену вышла Мари Краймбрери. Она презентовала новую песню «Иначе все это зря», а также спела прославившие ее хиты «Океан» и «Пряталась в ванной».

Мари призвала зрителей заключить друг друга в объятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Екатеринбург стал первым городом, где у меня случился солдаут. Давайте вы все обнимите тех, с кем пришли на этот концерт, - сказала со сцены Мари.

Елка пожелала зрителя никогда не сдаваться и не бросать свое дело на полпути Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елка с первых секунд выступления окружила зрителей своим теплом и любовью. Не обошлось и без отличного чувства юмора и искренности певицы.

- Я должна вам признаться. Корсеты - это отстой. Одета я сегодня опасно. Если упаду, обещайте, что поймаете. Зато фотографии красивые будут, - шутит исполнительница.

Елка вышла в обтягивающем корсете, из-за которого ей было трудно дышать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елка поблагодарила своих поклонников за любовь и преданность и пожелала никогда не сдаваться на полпути. Завершила выступление она главным хитом, принесшим ей популярность «На большом воздушном шаре».

«Глаза мои завязаны, но я все вижу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная «плохая девочка» страны вышла в полупрозрачном комбинезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как всегда, эффектная и раскрепощенная солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вышла на сцену ЭКСПО в полупрозрачном красном комбинезоне.

- Любовь и музыка способны сделать нас самыми и счастливыми людьми, - убежденна Анна.

Певица исполнила главные хиты «Ева», «Плохая девочка» и «Москва», вернув зрителей в эпоху 2010-х.

Горячие танцы от Анны Плетневой взбудоражили зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анну Плетневу сменил молодой блогер и певец Amirchik. Парень недавно заявил о себе, выпустив треки «Чистый кайф», «Девочка весна» и «Это любовь». Затем на сцену в ярко-красном строгом костюме вышла солистка группы «Моя Мишель», прославившаяся благодаря песне «Зима в сердце». Затем зрители оторвались под песни Севиль из группы Artic&Asti, особенно под трек гармония.

Amirchik на Big Love Show-2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солистка «Моя Мишель» тронула сердца хитом «Зима в сердце» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севиль вышла на сцену с облегающем розовом платье с красивым вырезом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица из Екатеринбурга всегда особенно рада выступать в родном городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В финале масштабного концерта на сцену в родном Екатеринбурге вышла Клава Кока. Она вышла в белом топе и мини-юбке под песню «Лалала», грациозно размахивая веером.

Певица только недавно вернулась из отпуска и уже опять загружена работой.

Клава Кока исполнила сексуальный танец с веером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока сверкнула бедрами к коротеньком платье Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня через час самолет, а так хочется остаться с вами и петь эти песни вечно, - говорит исполнительница.

На Big Love Show-2023 в Екатеринбурге она исполнила хиты «Краш» и «Покинула чат».

Big Love Show-2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни уральцев собрались на Big Love Show-2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ