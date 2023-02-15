«Он знает и смеется надо мной»: солистка «Винтаж» Анна Плетнева – о влюбленности во Владимира Преснякова

Анна Плетнева рассказала о влюбленности во Владимира Преснякова и об отношениях с мужем. Фото: предоставлено pr-службой Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выступила на Big Love Show – 2023 в Екатеринбурге. Перед концертом она дала интервью «КП-Екатеринбург». Главная «плохая девочка» страны рассказала, как Владимир Пресняков отреагировал на ее признание в любви, об отношениях с мужем и самом безбашенном поступке, который он ради нее совершал.

«ПЛЕТКУ И С МУЖЕМ МОГУ ДОСТАТЬ»

- Анна, вы выступаете на главном музыкальном празднике любви Big Love Show. А какой самый безбашенный поступок вы совершали ради любви?

- В основном их совершали ради меня, если честно. (Улыбается). Самый запоминающийся был, когда мой будущий муж прилетел на Чукотку, когда я была там на гастролях. Он хотел сделать сюрприз и приехал заранее. В отеле пытался выведать, где я буду жить, но его приняли за маньяка и не заселили ни в одну гостиницу. В результате он отогревался в кафе и магазинах и ждал меня почти сутки. Когда мы прилетели, нас встретил наряд полиции, а когда стали заходить в отель, я услышала голос любимого: «Аня!». После этого мы не расставались все дни, пока у меня были гастроли. Это доказывает, что только любовь способна вдохновить на самые невероятные поступки.

Анна Плетнева выступила на Big Love Show – 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С супругом вы уже 18 лет вместе. Он вас долго добивался. В какой момент вы поняли, что он – тот самый?

- Мне важны не слова, а поступки. В моей жизни было очень много сложных ситуаций, когда муж проявлял себя как настоящий защитник, и для меня это стало основополагающим.

- Самый важный для вас секрет сохранения брака?

- Я считаю, что нужно обговаривать все заранее. Мы с мужем договорились обо всем на берегу. Когда мы с ним встретились, я уже была артисткой. Я хорошо запомнила один разговор. Тогда мы сидели в машине, и я спросила: «Ты же понимаешь, кого ты берешь в жены?». Он сказал мне «да». Я тоже понимала, что он очень непростой человек, со своим характером и со своими амбициями. Важно сразу прочертить все свои границы и сказать: «Я такая». Очень важно знать себя, любить себя, принимать себя такой, какая ты есть, тогда и люди будут принимать тебя именно такой. А долгие отношения с мужчиной – это очень сложно. Нужно работать над ними. Где-то ты уступаешь, а где-то настаиваешь на своем.

- Вы одна из самых раскрепощенных исполнительниц. Значит ли это что с супругом вы еще более страстная, чем на сцене?

- Нет никаких правил, мол, на сцене я – оторва, а с мужем домашняя и ласковая или, наоборот, еще более сексуальная. Я разная. Бываю такая «мама-мама», потому что у меня трое детей, а иногда прихожу домой после своего концерта в костюме с плеткой. Мужчинам это нравится. Иногда ты можешь немножечко подыграть и сделать вид, что ты такая «плохая девочка», иногда ты можешь себе позволить рядом с ним быть слабой, а иногда проявляешь и силу. Можно воспринять это как игру, и тогда тебе это будет очень в кайф. (Улыбается).

Анна Плетнева влюблена во Владимира Преснякова с 10 лет. Фото: предоставлено pr-службой Анны Плетневой

«В ПРЕСНЯКОВА ВЛЮБЛЕНА ДО СИХ ПОР»

- Не могу не спросить, вы говорили, что вашей первой любовью стал Владимир Пресняков? Как это зародилось?

- Я влюбилась в него, когда мне было 10 лет. Это было настолько сильное чувство, что я каждую ночь ложилась спать и мечтала о том, как однажды спою с ним на одной сцене, мечтала выйти за него замуж и родить ему пятерых детей. Тогда я пообещала себе обязательно стать певицей.

А нашу с Вовой первую личную встречу не забуду никогда. Я тогда полетела на гастроли в составе одного ансамбля в Аджарию. Туда же полетел и Вова. На этих гастролях мы три дня жили в каком-то закрытом пансионате, пели все на одной сцене. В один из дней Вова подошел ко мне, пощекотал и сказал: «Анютка, привет, давай сфоткаемся». Это может звучать очень глупо, но тогда мой мир просто перевернулся. А когда у нас уже была группа «Винтаж», мы давали концерт в «Крокусе», я позвонила Вове и сказала, что написала песню и хочу, чтобы он спел ее со мной. И он согласился! Моя мечта сбылась!

Анна Плетнева Фото: предоставлено pr-службой Анны Плетневой

- Такое сильное чувство… Оно до сих пор с вами?

- Первая любовь не проходит, она навсегда. Сейчас мы с Вовой состоим одном продюсерском центре Velvet Music, постоянно пересекаемся на общих мероприятиях, но я до сих пор не могу спокойно с Вовой разговаривать. Как только увижу его вживую, дыхание перехватывает. (Смеется).

- А Владимир знает об этом?

- Он знает и жутко смеется надо мной и издевается. У нас даже была задумка сделать проект в компании Velvet Music, в котором все артисты берут друг у друга интервью. Я знаю, что спросить у Вовы, я даже подготовила все эти вопросы, но когда нам назначили конкретную дату съемки, в последний момент я сказала: «Я не готова!». Это ужасно смешно, потому что я понимаю, что это не зависит он меня. А Вова ждет, говорит: «Ну ладно, Анют, когда ты будешь готова, я готов буду ответить на твои вопросы».

И мой муж это знает, и Наташа Подольская, и вся наша команда в Velvet Music, включая Елку и Мари Краймбрери. Все подшучивают надо мной, но, конечно, по-доброму. Но я даже рада, что это чувство со мной живет до сих пор, ведь именно благодаря этой влюбленности я обрела себя, начала заниматься делом всей моей жизни и стала певицей.