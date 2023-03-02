Вот так совпадение: на кого из «мультяшек» похожи Клава Кока и уральские звезды

Смотрим, на кого из героев мультфильмов похожи Илана, Клава Кока, Наталья Подольская и другие уральские знаменитости. Фото: соцсети

«КП-Екатеринбург» собрала подборку, на кого из известных персонажей мультфильмов похожи уральские звезды. Клава Кока оказалась один-в-один милашка героиня из мультсериала «Утиные истории», молодой Вячеслав Бутусов с густыми бровями и гитарой в руках напомнил волка из «Ну, погоди!», а Илана из «Уральских пельменей» со своим длинными волосами – вылитая диснеевская «Диснея» Покакахонтас.

Клава Кока - один-в-один Поночка из мультсериала «Утиные истории». Фото: соцсети/«Кинопоиск»

КЛАВА КОКА

Звезда Black Star Клава Кока не только прической, но и своей очаровательностью напоминает героиню из мультсериала «Утиные истории» о приключениях Скруджа Макдака и всего его семейства. Милая уточка Поночка, как и Клава Кока – большая любительница путешествий и озорных приключений.

Клава Кока, как и Поночка, обожает путешествия. Фото: соцсети/«Кинопоиск»

Кстати, и сама певица в марте 2021 года превратилась в героиню мультфильма, озвучив маленькую волчицу в зарубежной ленте «100% волк», а чуть позже стала героиней комикса про супер-героя.

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ

Вячеслав Бутусов напоминает волка из «Ну, погоди!». Фото: соцсети/«Кинопоиск»

Лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, особенно в молодости, похож на волка из всеми любимого советского мультфильма «Ну, погоди!», не только густыми темными волосами и бровями, но и тягой к музыке. В мультфильме, на котором выросло не одно поколение детей, волк постоянно встречается с каким-либо музыкальным инструментом, будь то электрогитара или балалайка.

ЗВЕЗДА «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» ИЛАНА

Илана - вылитая Покахонтас. Фото: соцсети/«Кинопоиск»

Актриса «Уральских пельменей» Илана нередко хвастается своими длинными и густыми волосами в социальных сетях, такими же, как и у известной принцессы одноименного мультфильма компании «Дисней». С сильной духом стройной красавицей Покахонтас Илану сравнивают и ее подписчики, так что актриса даже устроила фотосессию в знаменитом образе.

Илана даже устроила себе фотосессию в образе известной принцессы. Фото: соцсети

НИКИТА ПРЕСНЯКОВ

Никита Пресняков по образу похож на льва Бонифация. Фото: КУДРЯВЦЕВА Лариса/«Кинопоиск»

Кудрявые рыжие волосы и щетина Никиты Преснякова не могут не напомнить циркового льва Бонифация. Сходство есть и в том, что, как и у сына Орбакайте и Преснякова, так и у героя советского мультфильма есть известная бабушка.

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ

Наталья Подольская не может ни напомнить Дафну из «Скуби-Ду!». Фото: соцсети/«Кинопоиск»

Смотря на супругу Владимира Преснякова Наталью Подольскую, ненароком вспоминаешь героиню из серии мультфильмов «Скуби-Ду!». Стройная рыжеволосая и обаятельная Дафна, как и певица, просто обожает приключения. Недавно певица принимала участие в шоу «Ледниковый период», из-за которого сильно похудела, набила себе синяки, но не перестала любить подобные авантюры.

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