Андрея Рожкова назвал лесного обитателя в честь самого известного номера «Уральских пельменей» Фото: Иван МАКЕЕВ

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков приручил лисенка и назвал его Игорем. Известный юморист не первый раз выкладывает в свои соцсети видео, на которых ласково подзывает лесного зверя, а тот, словно игривый котенок, по заснеженной тропинке подбегает за положенным лакомством – курочкой.

- Это Ииигорь пришел, Игореха, - радостно говорит юморист встречая, хвостатого приятеля.

«КП-Екатеринбург» Андрей Рожков рассказал, что лисенок стал приходить к его дому в начале января, когда были сильные холода. Напомним, звезда «Уральских пельменей» вместе с семьей живет в своем доме в поселке под Екатеринбургом.

Лисенок любит лакомиться куриными ножками. Фото: соцсети

- Сначала их было двое: лис и лисица. Со временем мы начали их различать. Мне кажется, у них неподалеку от нашего дома гнездо, возможно, в каком-то заброшенном коттедже живут, - рассказывает Андрей. - Многие пишут, что от них можно заразиться бешенством, но мы прочитали много литературы, поняли, что они очень мирные и не причинят никакого вреда. К тому же, лисы очень хорошо чистят лес от мышей. Так что у нас взаимовыгодное сотрудничество (Смеется).

Андрей Рожков устроил голосование, чтобы выбрать имя хвостатому обитателю леса. Фото: соцсети

Со временем к дому Рожкова стал прибегать только лисенок. Он приходит за пропитанием почти каждый день. Имя для пушистого обитателя леса юмористу помогали выбирать подписчики.

- Я провел конкурс. Было два варианта: «Игорь» или «Барсик», но «Игорь» победил всех, - улыбается Рожков.

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