Брекоткин травил байки, «Чайфы» шаманили на кухне, а Коляда журил командира: уральские звезды рассказали о службе в армии

Брекоткин, Шахрин и Бегунов поделились армейскими историями. Фото: из архива «Уральских пельменей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь Дня защитника Отечества «КП-Екатеринбург» разузнала у уральских знаменитостей, как они проходили службу в армии. Музыканты граппы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов устраивали кинотеатр и шаманили на кухне, звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин гонял на танке и веселил сослуживцев, а театральный режиссер Николай Коляда таскал бревна в -45 и журил командира.

Владимир Бегунов и Владимир Шахрин проходили армейскую службу вместе Фото: Евгения ГУСЕВА

ШАХРИН И БЕГУНОВ: В АРМИИ СТАЛИ КИНОМАНАМИ

Уральских «чайфов» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова объединяют не только совместные школьные годы, любовь к музыке, но и… служба в армии. Проходила она у товарищей на Дальнем Востоке в пограничных войсках. Уральским рокерам на тот момент было по 18 лет.

- Плюшевой мою службу не назовешь, - вспоминает Владимир Шахрин. - Я многое там увидел: и настоящую дружбу, и предательство, и потерю сослуживцев. Но с годами все плохое забывается. Так, видимо, устроен человек. Меня своевременно забрали в армию, и я там за два года просто немножко повзрослел, научился принимать решения.

Армия оказалась для будущих музыкантов настоящей школой жизни. Фото: из архива группы «Чайф»

Но армия, как и сама жизнь, бывает многогранной, и будущие звезды даже на службе находили место для простых радостей. В армии они стали настоящими киноманами и отслеживали все новинки кинематографа.

- Были знакомые в кинофонде погранвойск, поэтому мы оттуда взяли кинопроектор, оборудование, зашторили шторы, натащили фильмов… Самым популярным был «В моей смерти прошу винить Клаву К.», - рассказывает Бегунов. - Володька Шахрин его раз 15 смотрел. И вот это был такой уже почти гражданский «оттяг», когда ты, лежа на кровати днем, смотришь кино, и тебе уже почти все «пофиг»…Только в армии можно получать наслаждение от такой ерунды. (Смеется.)

Владимир Шахрин (справа) и Владимир Бегунов находили время для простых радостей жизни даже в армии. Фото: из архива группы «Чайф»

А по праздникам у новоиспеченных военных были свои особые развлечения и угощения.

- Например, на Новый год у нас на столе появлялась вкусная шоколадная колбаса, - вспоминает Владимир Шахрин. - Договаривались с кухней, покупали продукты, катали эту колбасу в огромной кастрюле, потом выставляли на мороз. Потом ее оттуда всей ротой из кастрбли выцарапывали. А вообще, по праздникам у нас не было офицерского состава, и наступала такая тихая свобода.

Дмитрий Брекоткин гордится, что служил в танковых войсках Фото: Алексей БУЛАТОВ

БРЕКОТКИН: ГОНЯЛ НА ТАНКЕ И ВЕСЕЛИЛ СОСЛУЖИВЦЕВ

Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин два года оттрубил на Т-80. В армию молодого юмориста забрали прямо после первого курса института.

- Я очень за Диму переживала, - вспоминает мама артиста Тамара Николаевна. - Помню, мы к нему приезжали на присягу, а он такой маленький щупленький выбежал к нам на встречу в огромных кирзовых сапогах. Но Димка молодец. Мне даже казалось, ему легко было служить. Письма мне регулярно отправлял и никогда в них ни на что не жаловался. Он ведь у нас компанейский парень, много шуток и баек знает, и сослуживцам, видимо, было с ним интересно...

Служить из Свердловска Брекоткин командировали аж в Восточную Германию. «Уральский пельмень» гордо вспоминает о службе и даже до сир пор распевает во время репетиций с коллегами песни танкиста.

- Бронетанковые войска! «Ударная сила сухопутных войск»! - восхищенно рассказывает Дмитрий. - А танки-то у нас какие были Т-80 - грандиозные, революционные! У них вместо обычного дизельного танкового двигателя стояла вертолетная турбина! Безумная сила!

Дмитрий Брекоткин стал в армии душой компании. Фото: из архива артиста

Кстати, прежде чем управлять огромной махиной, молодым бойцам устраивали настоящее испытание.

- У нас в части практиковалось своеобразное учебное «крещение». Молодого и неопытного механика-водителя подводили к Т-80 и предлагали открыть люк, - вспоминает с улыбкой кавээнщик. - «Жертва» уверенно забиралась на броню, хваталась за выступы и, упираясь ногами, отчаянно пыталась этот люк открыть. Наконец покрасневшему молодому бойцу объясняли, что люк сначала нужно поднять вертикально вверх по направляющим, а потом отвернуть его в сторону. Вот такой у нас был армейский юмор.

А однажды командир дивизии перед всем строем похвалил сержанта Брекоткина за то, что он знает техническую часть танка лучше, чем командиры взводов…

- Я тогда испытал абсолютную гордость за самого себя! - восклицает юморист.

По словам «уральского пельменя», бывших танкистов не бывает. Брекоткин и сейчас, когда встречает бывших сослуживцев, готов на радостях их расцеловать!

Николай Коляда служил связистом Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОЛЯДА: ЗАМЕРЗАЛ В -45 И РУГАЛ КОМАНДИРА

Известный театральный режиссер и актер Николай Коляда служил в войсках связи с 1978 по 1980-е годы. Первые полгода службы до сих пор вызывают у него холодок по спине.

- В ноябре 78-го меня забрали в Елань. Дальше была самая холодная зима за многие годы -45, -50 градусов. В 6:00 нас выгоняли на улицу в гимнастерках на зарядку: сначала бег, потом гусиным шагом поднимались в гору. Возвращаясь в казарму, нужно было заправлять кровать, но сил уже не было, хотелось снова плюхнуться на нее и провалиться в сон. А было только начало для..., - вспоминает Николай Коляда.

Николай Коляда служил в самую холодную зиму 78-го года. Фото: из архива артиста

Дух актера закалял не только лютый мороз, но и дедовщина.

- Старшие сержанты над нами нами издевались, как могли. В Елани есть место, которое у солдат называется «Долина смерти» - это крутой обрыв со скалы, метров 20-30 вниз. Так вот сержанты, не знаю только по приказу командиров или нет, бросали с этой скалы бревна, заставляли нас за ними спускаться и потом тащить их наверх. Но важно то, что мы не оскотинились с другими сослуживцами всегда поддерживали друг друга, - вспоминает Николай.

Николай Коляда рад, что несмотря на трудные условия, он и сослуживцы поддерживали друг друга. Фото: из архива артиста

После этого актера переводят в Красные казармы в Перми. Там для него наступают девять месяцев в спокойствии и тишине. Он служит связистом и перезаряжает батареи. А в 80-м году после начала войны в Афганистане его отправляют в 32-й военный городок, чтобы подготовить к боевым действиям.

- В сугробах, на плацдарме мы учились стрелять, бросать гранаты, ничего было не понятно. Когда нам сказали, что нас повезут в Афганистан, я ночью перелез через забор, чтобы попрощаться с ребятами из Театра драмы, в котором работал до армии. А утром не успел на построение, и меня отправили на гауптвахту (место для содержания арестованных военнослужащих, - Прим. Ред.). У меня забрали записные книжки, в которых я писал: «Командир полка - дурак», ну я же писатель (смеется), в общем, записывал туда всякую чушь. Я думал, меня посадят за это, но отпустили. Правда, когда я уже сел в поезд, чтобы уехать вместе со всеми, меня высадили как «неблагонадежного комсомольца». Вот такая вот история вышла, - рассказывает Николай Коляда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Увидел объявление в интернете»: уралец отыскал армейского друга, с которым потерял связь 30 лет назад. Уралец спустя 30 лет нашел армейского друга благодаря объявлению в интернете (подробнее)

Бьют татуировки и зависают в ресторанах: «Уральские пельмени» рассказали о своих мамах. «Уральские пельмени», Niletto и Клава Кока рассказали о своих мамах и поделились редкими архивными фото (подробнее)

«Чайф» попали в полицию, Андрей Рожков чуть не спалил дом, а Юлия Михалкова танцевала в костюме гусара: знаменитости о самом необычном праздновании Нового года. Вместе со звездами вспоминаем самое эпичное празднование главной ночи в году (подробнее)

Разыгрывал врачей скорой и влюблял в себя девчонок: «Уральские пельмени» рассказали о Сергее Светлакове. «Уральские пельмени» рассказали о Сергее Светлакове и поздравили его с 45-летним юбилеем (подробнее)

Вячеслав Мясников о самом необычном свидании: «Вставал в шесть утра, чтобы сводить любимую на "Титаник"». Актеры шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков рассказали о знакомстве с женами и самом необычном праздновании 14 февраля (подробнее)