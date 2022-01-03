Новый год у звезд не обошелся без приключений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство россиян отмечают Новый год стандартно: собираются с семьей, накрывают на стол, вспоминают все хорошее, что было в уходящем году, зажигают бенгальские огни, загадывают желание и выпивают шампанское под бой курантов. Но кому-то самая главная ночь в году преподносит самые неожиданные сюрпризы и подкидывает казусные ситуации.

Уральские звезды - не исключение, ведь с ними тоже случались забавные, а порой даже, экстремальные ситуации под Новый год. «Комсомолка» решила вспомнить самые интересные из них.

У Владимира Бегунова прямо под Новый год таксист-милиционер чуть не украл гитары Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧАЙФ И КРАЖА ГИТАР

Случилось эта история ровно 20 лет назад, прямо перед самым Новым годом. В далеком 2001 году, когда группа «Чайф» возвращалась с очередных гастролей из Перми, у Владимира Бегунова таксист чуть не украл дорогущие гитары.

- Владимир Шахрин и Владимир Бегунов ехали в купе с американскими журналистами. А когда вышли из поезда, Шахрин отправился в одну сторону, Бегунов - в другую, ловить машину, - рассказывает пресс-атташе группы «Чайф» Марина Залогина.

Фото: архир группы «Чайф»

Владимир Бегунов поймал белую иномарку, но прежде чем сесть и поехать, решил еще немного пообщаться с журналистами.

- Он открыл заднюю дверь машины, кинул две самых драгоценных гитары на заднее сиденье и говорит водителю, мол, сейчас, попрощаюсь с парнями и сяду вперед к тебе. Закрывает дверь, поворачивается к журналистам, а машина…срывается с места и уносится в даль. Американцы в профессиональном восторге: вот она, криминальная Россия!!! Бегунов - в ужасе, - продолжает рассказ Марина.

Музыкант в панике попытался догнать машину, кидаясь под колеса автомобилей и останавливая их в поисках нужного такси. Но никто, конечно, не останавливался.

Владимир Бегунов на всю жизнь запомнил этот случай Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Водители просто боялись: у мужчины лицо - страшное, руками - размахивает... Но тут вдруг на глаза ему попадается милицейский уазик. Бегунов - к нему. А ему в ответ: тут вот рядом железнодорожное РОВД. Туда Владимир Сергеевич и метнулся. А ему там, как положено: пишите заявление номер машины, внешность водителя… Лицо водителя, по воспоминаниям Бегунова, было недобрым таким. Номера он не помнил. В глухом отчаянии написал заявление, а в это время в коридоре того же РОВД вдруг раздаются крики: «Кто-нибудь, помогите!» Вбегает белый, как мел, водитель той самой иномарки и рассказывает свою версию случившегося, - продолжает Марина.

Оказалось, что, когда машина тронулась, водитель спросил: «Куда едем?», а ему в ответ тишина. Тогда он подумал, наверное, устал человек, с поезда, значит поедем, как придется.

- Потом вдруг смотрит в зеркало: гитары стоят, пассажира не видно. Прилег, видимо, задремал. Едут, едут... Наконец, прибыли на место назначения. Разворачивается водитель к пассажиру, а его и нет!!! Вот ужас-то! В панике водитель, кстати, действующий милиционер, соображает: раз инструменты, значит, музыкант, значит, крутая охрана, значит, сейчас его начнут ловить. Резко разворачиваясь, машина летит обратно, в ближайшее к месту встречи РОВД в попытках найти хоть кого-нибудь, кому можно объяснить ситуацию, пока последствия еще обратимы, - вспоминает пресс-атташе.

За эти гитары музыканты отдали большие деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот так удачно по совершенно счастливой и закончилась эта предновогодняя история, а когда все выяснилось, водитель показался Бегунову классным парнем.

Сейчас гитарист группы «Чайф» вспоминает эту историю с улыбкой на лице, хотя в то время ему было совсем не до веселья, ведь гитары действительно стоили очень дорого.

- Телекастер стоил чуть больше тысячи рублей, учтите год… Ibanez брал за 2 000 рублей, но это в те годы «вааще» запредельные деньги были для нас с Вовкой, - вспоминает музыкант. На аппаратуру тогда занимали у корешей в рок-клубе, но сильно не хватало, со скорбным лицом ходил по малознакомым людям, занимать деньги на нужное дело.

Фото: instagram Андрея Рожкова

АНДРЕЙ РОЖКОВ И ГОРЯЩИЙ ГУСЬ

А вот у шоумена Андрея Рожкова несколько лет назад выдался действительно экстремальный Новый год, ведь он чуть не спалил свой дом. Все дело в том, что прямо перед празднованием актер решил запечь гуся в духовке…

Когда шоумену удается остаться на праздники дома, он отмечает новогоднюю ночь в загородном доме с семьей.

Также Андрей Рожков признался, что скучает по празднованиям Нового года в коллективе «Уральские пельмени» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Самое яркое впечатление от празднования – это горящий гусь, который был у нас под Новый год лет пять-шесть лет назад. У нас тогда еще не подвели газ, дома было холодно, и мы решили запечь гуся в печке. Растопили ее, нафаршировали гуся гречкой, затолкнули его в печь, и начали готовиться к Новому году. И вот, проходя мимо этой печи, я случайно увидел, что гусь наш горит, просто полыхает огнем. Видимо, из него вытопился жир и загорелся. Тогда я бегал по дому с горящим гусем, не зная, куда его деть, потому что на подносе был просто пылающий столб огня. Но потом я его бросил в камин, чтобы он там догорал себе спокойно. Такой вот праздничный гусь у нас получился, - смеется актер.

Также Андрей Рожков рассказал «КП»-Екатеринбург о том, как раньше отмечал Новый год в коллективе «Уральские пельмени».

Сергей Светлаков в детстве искренне верил в Деда Мороза Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ РАЗОБЛОЧИЛ БРАТА - ДЕДА МОРОЗА

В детстве шоумен Сергей Светлаков искренне верил в Деда Мороза. Он каждый раз ждал его с нетерпением, чтобы получить заветный подарок.

А исполнял мечту маленького Сережи его старший брат Дмитрий Светлаков.

- У нас с Сережей разница в возрасте 7 лет. Поэтому для него я сам изображал Деда Мороза, - вспоминает Дмитрий. - Надевал папин халат, крепил бороду из ваты, и вперед! Я выходил в подъезд и звонил в дверь. Мама с папой Сереже говорили: «Наверное, это Дед Мороз пришел. Иди встречай!». Но когда братишке исполнилось лет 5, он уже стал подозревать: «А что это халат такой знакомый?». А потом смеялся: «Да это Дима!» Но родители ему в ответ: «Нет, это настоящий волшебник. Просто халат у него похож на наш». Но как только я доставал из мешка подарки, Сережа сразу забывал, что Дедушка не настоящий.

Фото: из архива Дмитрия Светлакова

По словам Дмитрия Светлакова, будущий юморист очень любил читать на детских утренниках стихи. Вот только делал тогда он это очень серьезно. Ну, а самым лучшим сюрпризом для обоих братьев Светлаковых на Новый год стала шикарная железная дорога, которую им подарили мама с папой.

Артистке не понравилось отмечать Новый год в жарких странах. Фото: из личного архива Иланы

ИЛАНА И НОВЫЙ ГОД В МАЙАМИ

Артистка «Уральских пельменей» только несколько раз встречала Новый год в рабочей обстановке, когда вела корпоративы.

Обычно звезда отмечает этот праздник дома с мужем, дочкой, родителями и друзьями. Она признается, что именно такой традиционный Новый год приносит ей больше всего радости.

Фото: instagram Иланы

Илана особенно осознала это, когда отмечала Новый год в Майами. Море, теплый песок, любимый муж и ребенок рядом…Казалось бы, что плохого может быть в таком путешествии? Но артистке отмечать так праздник не понравилось.

- Это было года три назад. Мы поехали в отпуск с мужем и дочкой. На улице было 30 градусов тепла, за окном океан, совершенно не было ощущения Нового года. Отель был красиво украшен, стояла елка, но мне все равно не хватало праздничной атмосферы, - вспоминает Илана.

Артистка начала выделяться еще с самого детства Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЮЛЯ МИХАЛКОВА В КОСТЮМЕ ГУСАРА НА УТРЕННИКЕ

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова чаще всего играла в номерах модных бизнес-леди и гламурных красавиц. Но доставались ей и необычные роли, например, один из самых запоминающихся номеров с ее участием, когда она играла продавщицу на кассе в супермаркете. И те, и другие роли удавались ей хорошо. А начинала Юлия свое перевоплощение еще в детстве. Так, на новогоднем утреннике маленькая Юля пришла в образе гусара!

Специально для этого образа маенькой Юле даже подстригли волосы. Фото: из архива Юлии Михалковой

- Всех детей в детском саду на новогодние утренники наряжали в костюмы. Конечно же, все без исключения девочки были снежинками, а мальчики - зайчиками. Но меня же однажды родители нарядили в костюм маленького гусара. Для полноты образа даже коротко обстригли и дали в руку саблю, - вспоминает Юлия.

Вот так популярная ведущая начала выделяться уже с самого детства.

В молодости Борис Ельцин отмечал Новый год скромно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

БОРИС ЕЛЬЦИН ВСТРЕЧАЛ НОВЫЙ ГОД С ВИНЕГРЕТОМ И ПЕСНЯМИ

В молодости первый президент России Борис Ельцин отмечал Новый год довольно скромно. В студенческие годы он учился на строительном факультете УПИ.

О том, как в те годы будущий президент праздновал с друзьями Новый год, «Комсомолке» рассказывала однокурсница Ельцина Нелли Вилисова.

Фото: из архива «КП»

- Мы собирались у кого-нибудь из наших ребят на квартире и готовились к встрече Нового Года. Боря всегда был душой компании. Он затягивал песню, и все ее тут же подхватывали. Это было послевоенное время, поэтому в магазинах почти ничего не было. Самым главным блюдом на нашем праздничном столе был винегрет. Алкогольные напитки мы не пили. Предпочитали встречать бой курантов за чашкой чая!, - вспоминала Нелли.

Николай Коляда даже в армии не переставал работать в театре Фото: Алексей БУЛАТОВ

НИКОЛАЙ КОЛЯДА ПОЗДРАВИЛ ОФИЦЕРОВ В КОСТЮМЕ БАБЫ ЯГИ

Руководитель «Коляда-Театра» всю жизнь посвятил театру и актерской профессии. Уже много лет он празднует Новый год вместе с другими актерами своего театра.

И даже когда Николай Коляда служил в армии, он встретил Новый год, играя в театре. Эту новогоднюю ночь актер запомнил надолго.

- Встречали 1978 год. Все те, кто имел отношение к актерству или театру развлекали командование в Доме офицеров, - вспоминает Коляда. – Я был в костюме Бабы Яги. Вот не зря говорят «Как Новый год встретишь – так его и проведешь». Меня почти каждый день били потом на службе...

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