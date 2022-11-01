Судьба не раз сводила Бекжана и Андрея, но однажды их дружба прекратилась на целых 30 лет. Фото: из архива героев публикации

- Доброе утро, мой дорогой друг! Я очень благодарен тебе за твой неожиданный звонок. Он перевернул всю мою жизнь! - говорит в видеобращении Андрей Самойлов.

Давнего друга Бекжана Рысалиева житель Екатеринбурга не видел целых 30 лет. Они подружились еще в армии, а после нее узнали, что учатся в одном университете. С тех пор парни были не разлей вода. Но однажды судьба развела их на долгие годы. Найтись вновь помогло случайное объявление в интернете…

Андрей (на фото второй слева в нижнем ряду) пошел на службу в армию в 1985 году. Фото: из архива героя публикации

«СУДЬБА НЕ РАЗ СВОДИЛА»

Андрей Самойлов и Бекжан Рысалиев познакомились 9 ноября 1985 года на призывном пункте в Егоршино. Тогда им обоим было по 18 лет.

- С Беком мы как-то сразу нашли общий язык. Он приехал в Россию из Казахстана, но у нас было похожее советское воспитание: оба были веселыми, простыми и порядочными парнями. В Егоршино мы постоянно держались вместе, оба мечтали попасть в ВДВ. И эта мечта сбылась! На третий день мы узнали, что оба будем служить в Литве в Каунасе. Попали в одну учебную часть, но в разные роты. Практически каждый день виделись: и на зарядке, и на построениях. Бывало, сменяли друг друга на карауле, - рассказывает Андрей.

Андрей побывал на Родине своего друга. Фото: из архива героя публикации

Но так прошла не вся служба. Через несколько месяцев Бекжана перевели на замаскированный узел связи, где он провел остаток своей службы.

После армии Андрей поступил в Уральский государственный горный университет. В начале учебного года он шел по коридору на пару, и вдруг случайно увидел знакомое лицо.

- Бекжан?! Вот это да! Неужели и ты здесь учишься, - воскликнул уралец.

Оказалось, Бекжан пошел в армию после первого курса, а на момент новой встречи учился на втором. Обрадовавшись, что армейский друг поступил в тот же университет, Бекжан тут же предложил Андрею снимать вместе комнату в общежитии, мол, со своими то всегда веселее. Друзья прожили вместе три года.

После института Бекжан уехал в Казахстан, связь между друзьями потерялась. Фото: из архива героя публикации

- У нас были разные интересы: я увлекался карате, а Бек в основном учебой. Но по вечерам мы часто разговаривали по душам, вместе готовили, а иногда собирались общими компаниями. На летние каникулы мы с еще одним нашим общим другом Женей Чучмановым ездили к Беку на Родину, в Чолпон-Ату. Там мы познакомились с его родными, нас приглашали на разные застолья, жарили шашлыки в лесу, ходили купаться, гуляли и просто наслаждались молодостью. Хорошее было время, - с улыбкой вздыхает Андрей.

Но после окончания университета друзья потеряли связь.

- В 1992 году Бек выписался из общежития и по распределению уехал работать в Казахстан. А я перед этим как раз на лето уехал в стройотряд. Так мы и не обменялись контактами. Я пытался найти Бека через общих знакомых, но никто из них не знал его домашнего телефона и адреса, - вспоминает Андрей.

За годы дружбы у Андрея и Бекжана не оказалось ни одной общей фотографии. Есть лишь фото с общим другом Женей. Фото: из архива героев публикации

«НАШЕЛ МЕНЯ СПУСТЯ 30 ЛЕТ»

Прошло 30 лет. У 55-летнего Андрея за плечами осталась целая жизнь. Бурная молодость, свадьба, семейная жизнь и воспитание дочери. Он успел сменить несколько профессий, но уже больше 20 лет работает инструктором по вождению. Недавно уралец зарегистрировался в приложении по поиску работу, выложив в нем свою вакансию.

Ранним утром 30 октября Андрея разбудило СМС-сообщение из этого приложения.

- В 7:35 утра мне пришло уведомление с заявкой от клиента, в которой было указано: «восстановление навыков вождения», а в аккаунте написал адрес 8 Марта, 82 А. Я спросонья даже не понял ничего, а потом вспомнил, что это адрес общежития, в котором я жил, когда учился в университете, - рассказывает Андрей.

Бекжан узнал друга в объявлении с вакансией инструктора по вождению. Фото: скриншот с сайта

Андрею нужно было заплатить 200 рублей, чтобы его номер высвечивался клиентам, которые отправляют заявки. Он сразу же сделал это, и в 8:32 Андрею позвонил тот самый клиент.

- Привет, Андрей! Это Бек, твой старинный армейский друг! Мы с тобой жили вместе в общежитии. Помнишь? - раздался радостный голос из трубки.

- Когда Бек только начал говорить, мне сразу его голос показался знакомым. Но потребовалось еще несколько секунд, чтобы осознать, что мне позвонил мой старый и добрый приятель. Мы проговорили всего несколько минут, но так как Бек был на работе, договорились еще раз созвониться вечером. От этого звонка у меня на весь день поднялось настроение. Таким счастливым я уже давно не был! - Делится эмоциями уралец Андрей Самойлов.

Друзья отправили друг другу фото и рассказали, как у них сложилась жизнь. Фото: из архива героя публикации

Оказалось, Бекжан женился и вырастил троих детей. Сейчас он работает главным энергетиком в национальной атомной компании Казахстана. И все эти 30 лет пытался найти товарища.

- Когда я уехал из Екатеринбурга и из России, не смог узнать ни номер телефона Андрея, ни его домашний адрес. Но надеялся, что мы все равно когда-нибудь снова встретимся. Андрей мне был, как родной брат. Студенческие годы считаются самыми прекрасными, с особенной теплотой мы всегда о них вспоминаем. Поэтому, конечно, мне хотелось его отыскать. Я много раз пытался найти Андрея в интернете, но попадались другие люди. И вот только через 30 лет я нашел моего дорогого дружищу! - Рассказывает Бекжан.

Друзья часами разговаривали, вспоминая молодость и договорились больше не терять друг друга. Фото: скриншоты из видео

Друзья договорились поддерживать связь, а, как только это для обоих будет возможным, приехать друг к другу в гости.

- Когда мы снова созвонились вечером, вспомнили те золотые времена, когда служили вместе, были студентами, мечтали о подвигах и стремились к чему-то светлому. Самое главное в человечестве – это общение и дружба, - уверен Андрей Самойлов. - Как жалко, что в молодые годы они не так ценятся. Но если мы все будем дорожить теми, кто рядом, мир станет добрее.

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