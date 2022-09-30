«Подарок на свадьбу»: екатеринбурженка помогла мужу найти родного брата, которого он искал 15 лет

Прямо перед ЗАГСом невеста сотворила для любимого настоящее чудо. Фото: Ирина Поспелова

Ирина Давлетшина и Евгений Поспелов познакомились летом 2022 года. Со свадьбой решили не тянуть, ведь, как говорят, «оба уже немолодые». Ирине – 44, а Евгению - 48. Торжество назначили на 13 августа. А в день свадьбы невеста сотворила для любимого настоящее чудо. Она разыскала его родного брата, которого мужчина не мог найти больше 15 лет.

Ирину и Евгения познакомили друзья. Фото: Ирина Поспелова

ССОРА ДЛИНОЮ В 15 ЛЕТ

Братья Поспеловы родились в Верхнем Тагиле и попали в детдом в 1976 году, когда были еще маленькими. Самому младшему Евгению на тот момент было полтора года, среднему Юрию – шесть лет, а старший (его имя неизвестно) уже ходил в первый или второй класс.

- У них маму автобус насмерть сбил, а папа запил, учудил разбой по пьяни и угодил в тюрьму. Женю и его братьев забрали в три разных детдома, так как они были разного возраста, - рассказывает жена Евгения Поспелова Ирина.

Поначалу мальчиков навещала родная тетя. Она забирала ребят на выходные, так что они могли друг с другом общаться. Но оформить опекунство одинокая женщина не смогла, побоялась, что троих не потянет. А в какой-то момент она и вовсе перестала навещать племянников.

- Мальчишки виделись в школе при детском доме. Когда Женя пошел в первый класс, Юра учился в шестом, - продолжает женщина. - Старший к тому моменту окончил школу, поступил в колледж. Знаем, что потом он уехал в Новосибирск. И на этом все - больше о нем ничего неизвестно.

Евгений вместе с братьями попал в детский дом. Фото: Ирина Поспелова

В школе Женя и Юра дружили. Поддерживали связь и после выпуска из детского дома. Даже когда Юрий переехал жить в соседний закрытый город Новоуральск (находится на расстоянии 21 километра), братья все время созванивались.

- А 15 лет назад они рассорились, да так сильно, что Евгений удалил телефон брата, – говорит Ирина. - Женя до сих пор отмахивается и не хочет вспоминать, что между ними произошло. Но с того момента связь была утеряна.

Когда обида отлегла, Евгений делал попытки отыскать родного человека. Оформлял пропуск на въезд в закрытый город, искал адрес, по которому должен был жить Юра. Но все было тщетно.

- Женя очень переживал, что не может помириться с братом, поговорить с ним, и вновь увидеть его, но поиски так и не продолжил, - вздыхает женщина.

До ссоры Юрий уехал в другой город и поддерживал связь с братом по телефону. Фото: Ирина Поспелова

ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ

До знакомства с Ириной Евгений никогда не был женат. А, встретив, ее понял - она та самая. А вот Ирина давно в разводе, воспитывает двух дочерей от первого брака.

- Нас познакомили друзья. Знаете, такое в жизни, наверное, один раз случается, когда ты влюбляешься с человека с первого взгляда, - улыбается Ирина. - Сначала встречались в общих компаниях, а потом все чаще наедине. Мы уже немолодые – мне 44 года, Жене 48, поэтому со свадьбой затягивать не стали и уже через два месяца поженились.

Неудивительно, что и грустную историю о безуспешных поисках родного брата Евгений рассказал Ирине уже спустя неделю после первой встречи.

- Женя знал, что у Юры в Юго-Западном районе Екатеринбурга живет теща. Неделю мы пытались найти ее дом. Каждый день приезжали после работы в этот район, муж ходил и пытался вспомнить адрес, но за долгие годы этот квартал очень изменился, появились новые дома, - объясняет Ирина.

Ирина узнала о непростой судьбе возлюбленного практически сразу после знакомства. Фото: Ирина Поспелова

Поиски не увенчались успехом. Евгений практически потерял надежду. Но Ирина решила во чтобы то ни стало помочь любимому. Она разослала сообщение о поисках брата во все подходящие группы в социальных сетях.

- В одной из групп во «Вконтакте» я опубликовала запись с небольшой историей братьев и данными, которые нам известны, - продолжает Ирина. - Буквально через неделю мне написал один парень. Сказал, что знает Юру, и дал его номер телефона. Мы проверили фото мужчины через Whats App. Но у Жени возникли сомнения – все-таки 15 лет прошло. Тогда я написала этому мужчине, рассказав ему историю мужа

Ответа не последовало. Ни в тот же день, ни на следующий. Даже спустя неделю сообщение женщины все еще было «не прочитано». Надежду помочь мужу начала терять и Ирина.

Ирина отыскала брата Евгения и написала ему на Whats App. Фото: Ирина Поспелова

Юрий сразу же узнал родного брата. Фото: Ирина Поспелова

РАДОВАЛСЯ, КАК РЕБЕНОК

В день свадьбы 13 августа, заботы молодых, конечно же, были не о поисках брата. Ирина примеряла свадебное платье и собиралась в ЗАГС, как вдруг ее телефон запиликал.

«Здравствуйте! А можете выслать фото?», - прочитала она в сообщении.

- Это было в 12:30 прямо перед выездом в ЗАГС. Я отправила фото супруга, и Юра сразу же узнал в нем младшего брата! - восклицает она. - Когда я рассказала об этом мужу, он радовался, как ребенок. Такой счастливый был, обнимал меня, целовал, благодарил за то, что настояла продолжить поиски. Я была вдвойне счастлива.

В день свадьбы Ирина сделала мужа вдвойне счастливым. Фото: Ирина Поспелова

Братья Поспеловы созвонились после свадьбы и никак не могли наговориться.

- Кажется, они мигом забыли все обиды и были счастливы, наконец, найти друг друга, - улыбается женщина.

Оказалось, что Юра по-прежнему живет в Новоуральске, работает дальнобойщиком. Пока он в рейсе. Но, как только вернется, Ирина и Евгений ждут его в гости. Кроме того, молодожены намерены отыскать и старшего брата Поспеловых.

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