Альпинистка поднялась на 50-й этаж небоскреба в костюме облака и произвела фурор на свадьбе

Альпинистка благословила любовь Ольги и Ильи. Фото: из архива Ольги Новгородовой

Прожив вместе 14 лет, Ольга и Илья Новгородовы решили официально зарегистрировать брак и сыграть свадьбу. Они хотели, чтобы это событие стало праздником для всех гостей, и подготовили им трогательные сюрпризы. Но друзья пары тоже постарались. Они подготовили жениху и невесте сюрприз, который произвел настоящий фурор.

Альпинистка на страховке поднялась на высоту 50-го этажа. Фото: из архива Ольги Новгородовой

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

- Ольга и Илья живут вместе уже 14 лет. У них есть общий сын Ваня, замечательный 12-летний мальчуган. А еще есть собака Сара, - рассказывает их подруга Анастасия, которая помогла устроить сюрприз.

42-летняя Ольга и 44-летний Илья познакомились, когда работали в одной компании.

Ольга и Илья познакомились благодаря работе. Фото: из архива Ольги Новгородовой

- У нас был металлургический холдинг, я работала в московском офисе, а Илья развивал филиал в Екатеринбурге. Мы с ним пересекались на общих мероприятиях, так и познакомились. Ну а потом конфетно-букетный период, романтика. И вот мы уже 14 лет вместе, - рассказывает Ольга.

Жизнь супругов бьет ключом. Сейчас Ольга – журналист и топ-3 HR-менеджер России (сотрудник по управлению персоналом). А Илья – бизнесмен.

Ольга и Илья вместе с сыном Ваней. Фото: из архива Ольги Новгородовой

Для полного счастья ребятам не хватало только красивой и пышной свадьбы.

- Илья просто подошел и сказал: «Я тебя даже спрашивать не буду. Знаю, что ты скажешь «да». Давай поженимся».

Друзья молодоженов долго готовили необычный сюрприз. Фото: из архива Ольги Новгородовой

«ОБЛАКО БЛАГОСЛОВИЛО НАШУ ЛЮБОВЬ»

27 августа Ольга и Илья сыграли свадьбу. Торжество отмечали в ресторане небоскреба «Высоцкий». Молодожены подготовили трогательный подарок для гостей, а их на свадьбе было 50. Илья и Ольга переделали тексты нескольких песен и спели каждому гостю по куплету.

- Это очень приятно, когда тебе посвящается песня, и она тебе подходит, как-то связана с тобой, - делится подруга семьи Анастасия.

Альпинистка показала жениху и невесте несколько посланий. Фото: из архива Ольги Новгородовой

В свою очередь друзья тоже подготовили для жениха и невесты сюрприз. Они пригласили альпинистку, чтобы она на высоте 50-го этажа небоскреба поздравила молодых.

- Илью и Ольгу сложно удивить. А нам хотелось сделать сюрприз, который бы произвел эффект «вау!» - рассказывает Анастасия. - Мы нашли альпинистку, которая согласилась переодеться в костюм вымышленного персонажа Фьека. Но многие увидели в ней просто милое облачко. Подобная услуга – недешевое удовольствие. Скажу только, что стоит это гораздо больше 15 тысяч рублей.

Молодожены были в восторге от такого подарка. Фото: из архива Ольги Новгородовой

Альпинистка на страховке поднялась на 50-й этаж и постучалась в панорамные окна зала, где проходила свадьба. Затем она показала молодым три плаката, на которых было написано: «Я спустился с небес на землю, чтобы благословить вашу любовь и помыть окно». Затем девушка написала фломастером на стекле формулу любви: «И+О=сердечко».

Облачко благословило любовь молодоженов. Фото: из архива Ольги Новгородовой

- Все были в шоке. Такого вообще никогда и ни у кого на свадьбе не было. Я представляю, сколько усилий было потрачено, чтобы организовать такой сюжет. Это было так эффектно и очень мило. У нас самые лучшие друзья! - делится впечатлениями Ольга.