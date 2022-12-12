Сергею Светлакову исполнилось 45 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 декабря актер, шоумен и юморист Сергей Светлаков отмечает юбилей – 45 лет! Актер не дает интервью и редко раскрывает детали личной жизни, но «КП-Екатеринбург» удалось узнать, благодаря чему он никогда не был обделен женским вниманием, в какие безбашенные ситуации попадал и, что помогло ему стать популярным.

«ПОКОРЯЛ ДЕВЧОНОК АНЕКДОТАМИ»

Один из главных весельчаков страны Сергей Светлаков родился в Екатеринбурге. Чувством юмора мальчуган отличался с самого детства, но после школы все же решил пойти по стопам родителей и выбрал серьезную профессию.

Отец Сергея работал помощником машиниста, а мать – в управлении Свердловской железной дороги. Вот и будущий юморист пять лет проучился в Уральском государственном университете путей сообщения по специальности «Экономика на железнодорожном транспорте». Вуз он окончил в 2000 году.

«Усердный, напористый, юморной, он вошел в историю нашего вуза, как человек неординарный». Именно так описывает Сергея-студента бывший заведующий кафедрой УрГУПСа «Менеджмент и коммерция» Валерий Михайлович Самуйлов.

Сергей Светлаков (на фото слева) начал играть в КВН еще в институте. Фото: соцсети Сергея Светлакова

- В университете Сережа играл в театре студенческих миниатюр, а потом страстно заболел КВН-ом. Пришел как-то мне сдавать экзамен по электронной коммерции, я открываю журнал и говорю: «Светлаков! Так ты же ни на одной лекции ни разу не был!». А он: «Валерий Михайлович, я все время в КВН играю». Ну ладно, что делать, приходилось приглашать на пересдачи, - рассказывает Валерий Самуйлов.

Из-за КВН и прогулов Светлакова даже думали отчислить, но все обошлось.

- Он ведь не был лодырем, мы все понимали, что он просто нашел свое призвание в другом. К тому же Сережа все на лету схватывал, ему для пересдач хватало одного дня подготовки, чтобы все выучить. И на следующий день он приходил и все сдавал, - продолжает Валерий Михайлович.

Появляясь на парах, Сергей внимательно слушал лекции, а вот юморить успевал на переменах, из-за чего всегда пользовался популярностью среди девчонок.

- Есть просто болтуны, а этот болтал по делу, всякие истории увлекательные рассказывал и столько анекдотов разных знал, по пальцам не пересчитать. Как ни пройду мимо, его окружают девушки и такой хохот доносится (Улыбается). Всех однокурсниц в себя влюбил. Но выбрал из них самую красивую – Юлю. Они ведь и поженились потом. Сейчас, насколько мне известно, уже не живут вместе, но каждый счастлив в своей семье, - рассказывает Валерий Михайлович.

Из-за оригинального и смелого чувства юмора Сергей не раз попадал в казусные ситуации. Фото: из архива Сергея Светлакова

В 2000-м году после выпуска из университета, Светлаков попадает в одну из сильнейших команд КВН «Уральские пельмени» и «слипается» с ней на целых девять лет.

- Мы заметили Сережу в команде КВН «Парк текущего периода» и пригласили к нам, - вспоминает актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков. - Он был там самый яркий и харизматичный. Сережа быстро влился в наш коллектив и стал своим парнем. Правда, решение уйти в нашу команду далось ему тяжело, потому что в своем коллективе он был лидером, и мы понимали, что обескровили эту команду, забрав лучшего игрока.

Коллеги и широкая публика полюбили Светлакова за нестандартный и даже немножко сумасшедший юмор.

- Серега – один из самых креативных людей, которых я знаю, - рассказывает о коллеге артист «Уральских пельменей» Сергей Ершов. - Он не только всегда придумывал самые безбашенные идеи, но и успешно воплощал их. Так, на игре КВН в Минске он придумал номер, в котором волк собирает яйца в корзину. Для этого номера Серега срочным образом раздобыл двух живых куриц. В общем, авантюрист – парень.

Как известно, безбашенные юмористы на сцене не самые веселые люди в жизни – эти слова к Сергею никакого отношения не имеют.

Сергей Светлаков (на фото справа) пришел в «Уральские пельмени» в 2000-м году. Фото: архивное фото, соцсети Сергея Светлакова

- В жизни Сережа еще смешнее, - уверяет Андрей Рожков. - Он постоянно ищет какие-то приключения, развлекает себя и всех вокруг. В какие только истории мы с ним не попадали, но они все за гранью… Одну только позволю себе рассказать. После очередной игры КВН у Сережи остался костюм лягушки. А мы тогда, кажется, отмечали победу, и на утро ему стало плохо. Но из любой ситуации, даже самой трагичной, Сережа пытается выйти с юмором. Поэтому он набрал в ванну воды, побросал туда листьев с цветов, которые стояли на подоконнике, надел этот костюм и вызвал скорую. На скорой его, конечно, забрали, но чуть, говорил, не избили.

За девять лет у Сергея Светлакова с коллегами сложились теплые и дружеские отношения, но когда актер покинул «Уральские пельмени», все были к этому готовы.

- Он ушел в тот период, когда у нас еще не было шоу, команда стояла на перепутье и даже в процессе полураспада. После КВН многие проекты не выстреливали, и мы все искали для себя какое-то творческое продолжение, - объясняет Андрей Рожков.

Успех пришел к шоумену не просто так. Это не особенная удача или связи, добиться славы артисту помогло кое что другое.

- То, что Сережа собрал вещи и уехал из Екатеринбурга, это, конечно, характеризует его, как человека творческого и смелого. Я думаю, именно в этой смелости и легкости характера заключается его успех, - уверен Сергей Ершов.

- Сережа попал в очень хорошее время, когда было много возможностей, а он – парень не промах, взял да и воспользовался ими, - добавляет Валерий Михайлович Самуйлов.

Коллеги и друзья Сергея Светлакова уверены, что стать знаменитым ему помогли смелость и креатив Фото: Иван МАКЕЕВ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Доктор профессор и академик РАТ Валерий Михайлович Самуйлов:

- Со своим призванием Сережа определился. Так держать дальше! Самое главное, что он не зазнался. До сих пор и к нам в университет приезжает, и с друзьями своими не перестает видеться. У него врагов много, ну потому что завидуют. Но я ему желаю не обращать на это все никакого внимание и двигаться только вперед!

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков

- Я желаю Сереже творческого долголетия. Сейчас такой период в его жизни важный очень, как для любого мужчины, когда наступает время для размышлений и самокопаний. Я желаю ему пройти этот период легко, чтобы творить дальше и радовать нас всех новыми проектами и идеями.

Актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов

- Я хочу искренне пожелать Сереге еще больше креатива! Он всегда отличался этим и пусть продолжает в том же духе. По себе знаю, иногда бывают мысли уйти на покой (Смеется). Так вот, чтобы у него таких мыслей даже е было!

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