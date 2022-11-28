Актер и блогер Евгений Кулик стал сценаристом и одним из продюсеров «Елки-9» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Девятая часть Новогодней франшизы «Елки» выходит в российский прокат уже с 1 декабря. Сценаристом и одним из продюсеров проекта выступил актер, блогер и комик из Екатеринбурга Евгений Кулик. Перед премьерой фильма в родном городе Евгений Кулик дал интервью «КП-Екатеринбург» и рассказал, почему в «Елки-9» не позвали Ивана Урганта и Сергея Светлакова, о съемках с Алексеем Серебряковым и Федором Добронравовым, какой была самая опасная сцена и как изменилась его жизнь после рождения второго ребенка.

Евгений Кулик также сам снимался в восьмой и девятой частях «Елок» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ВЕСЬ ФИЛЬМ СОСТОИТ ИЗ СЮРПРИЗОВ»

- Евгений, как случилось, что вы стали шоураннером «Елки-9»?

- Мы с нашим креативным продюсером и моим другом Димой Балуевым писали сценарий для одной новеллы в «Елках-8». Тогда еще на начальном этапе предложили восемь вариантов, какой она может быть. Эту работу все оценили и сразу же предложили делать следующие «Елки». Мы просто пишем очень быстро и довольно хорошо. (Улыбается).

- А зачем вообще продолжать снимать «Елки», не проще ли придумать что-то новое?

- Мне было интересно этим заняться, потому что это сложно. Передо мной стояла задача сделать смотрибельные «Елки», чтобы они понравились новой аудитории из интернета, которая от «Елок» была не в восторге и при этом продолжали нравиться тем, кто ходил на них в кино все это время. Но чем сложнее задача, тем интереснее.

Я думаю, девятые «Елки» для многих станут фильмом-сюрпризом. Я недавно показал итог жене Ригине и ее родителям, и даже они, зная меня, сказали: «Неожиданно!». Поэтому результатом я очень доволен. Но самое главное, чтобы понравилось зрителям. (Улыбается).

Одну из главных ролей в новых «Елках» сыграл Федор Добронравов. Фото: кадр из трейлера

- Главные роли в «Елках» исполнили Федор Добронравов и Алексей Серебряков. Почему выбор пал на этих актеров?

- Мы еще на стадии написания новелл понимали, что для того, чтобы юмор работал так, как надо, нам нужны именно эти актеры. В новелле про деревню нам нужны Федор Добронравов и Михаил Орлов. В новелле про жену, которая вдруг решает стать блогершей, нужны Елена Валюшкина, Алексей Серебряков и Александр Баширов. Это не прихоть самодура, мол, давайте возьмем этого актера, потому что он приколько сыграет. Нет. Давайте возьмем именно этого актера, потому что с другим будет несмешно.

- Расскажите поподробнее про съемки. Какая сцена далась сложнее всего?

- Самый сложный съемочный день был, когда нам срочно нужно было снять сцену с Федором Добронравовым, потому что после смены ему сразу же нужно было улетать. А параллельно с этим нужно было снять еще одну сцену с Мишей Орловым и живым медведем. Поэтому съемочная группа разделилась на две части. Мы с Димой Балуевым снимали сцену с медведем. Это было очень сложно. Смена длилась сутки: с шести утра до шести утра. Было страшно снимать живого медведя, но с ним был специалист, поэтому медведь никого не покусал, все, слава богу, обошлось хорошо.

Иван Ургант и Сергей Светлаков были главными символами новогодней комедии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

- Впервые за историю «Елок» в них нет Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Почему все-таки их не пригласили?

- Это решение было принято еще на стадии написания сценария. Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в «Вечернем Урганте» говорил, что он – не актер и что его максимум – это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке.

- Планируются ли съемки «Елки -10»? Есть ли шанс, что Сергей и Иван появятся в юбилейной части?

- Мы еще не разговаривали по десятые «Елки». Сейчас важно, как пройдет девятая часть и как зритель воспримет мое творчество в большом кино.

Евгений Кулик с женой Ригиной Гайсиной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вам волнительно представлять франшизу с десятилетней историей?

- Конечно, волнительно. Если посмотреть на список людей, которые принимали в ней участие, кажется, что в нем вообще все деятели киноискусства, которые есть в России. А мы просто взяли и решили перелопатить десятилетнюю историю. Естественно, это большой груз ответственности.

- Евгений, поговорим о еще одном важном для вас событии. У вас с Ригиной недавно родился сын Федор. Что изменилось с появлением ребенка?

- Практически ничего не поменялось, кроме того, что я меньше стал спать. А так Федя спит, ест, лежит на диване загорает… и все (Улыбается). С Ригиной мы стараемся ходить на свидания. Не всегда, правда, получается. Вчера, например, ей говорю: «Поехали в ресторан куда-нибудь съездим, пока твои родители здесь». А ей нужно было в больницу. Не получилось.

Старшая дочь Евгения и Ригины София уже полюбила младшего брата. Федор

- А вы какой папа?

- Я – добрый полицейский, Ригина – злой. (Смеется). Если нужно серьезно поговорить и объяснить что-то, то у нее это лучше получается.

- Вернемся к елкам, вы дома елку ставить будете? Если да, то какую. Какие вообще новогодние традиции в вашей семье существуют?

- Мы всегда ставим искусственную. А традиций у нас нет каких-то необычных. Мы всей семьей собираемся за новогодним столом. Мы – люди простые, селедку под шубой и оливье весь год ждем! (Смеется).

- 27 ноября был День матери. Расскажите о своей маме.

- Мама для меня – главный пример. Она очень добрый и светлый человек. Самое ценное, что мне досталось от нее – это гибкость ума. Когда я был маленьким, она любила баловать меня и часто готовила что-нибудь вкусное. Сейчас, когда приезжаю в гости, первым делом прошу приготовить любимый салат – селедку под шубой. (Улыбается).

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