«Рядом с ним все цепенеют»: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева - об Александре Маслякове

Ксения Корнева раскрыла секреты КВН. Фото: из архива актрисы

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева прославилась благодаря КВН, в котором играет с девяти лет. Помимо постоянных гастролей и съемок с 2015 года она занимает должность шеф-редактора КВН ТВ и называет себя мостиком между «Останкино» и компанией Александра Маслякова.

В интервью «КП-Екатеринбург» веселушка и хохотушка Ксения Корнева рассказала, как контроль Александра Маслякова влияет на КВН, зависти между участниками команд и закулисье сериала «Корни».

Ксения Корнева играла с «Раисами» на «Встрече выпускников-2022» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НАЧАЛА ИГРАТЬ БЛАГОДАРЯ ПЕЛАГЕЕ»

- Ксения, вы играете в КВН с 9 лет, значит, вы с детства юморная-озорная или это все-таки с возрастом пришло?

- С детства. (Улыбается.) Я просто обожала играть в школьном КВН и школьных спектаклях. Дома праздники тоже никогда не обходились без моих театральных постановок. Но больше всего я мечтала играть в КВН. Мама с папой очень любили эту передачу, а я любила смотреть ее вместе с ними. И так как я родом из Новосибирска, то следила в первую очередь за командой Новосибирского государственного университета, в которой играла Пелагея. И тогда я поняла, что хочу играть в КВН, как Пелагея. Мы с ней ровесницы и в то время были очень похожи: обе такие щекастые, поющие девчонки. (Улыбается.)

Любовь к КВН появилась у Ксении благодаря родителям. Фото: из архива актрисы

- В КВН есть место для зависти?

- Зависть - это такое чувство, которое есть везде, а в шоу-бизнесе тем более. Но в КВН можно завидовать, только если какая-то команда написала классную шутку, но не ты. Соперничество есть только на сцене, а за кулисами участники прекрасно друг к другу относятся.

- С 2015 года вы занимаете должность шеф-редактора канала КВН ТВ. Как это удается совместить с постоянными съемками и гастролями? Голова не идет кругом?

- Сложновато, но пока реально. Как шеф-редактор я отвечаю за контент на канале КВН ТВ, чтобы он был в правильном порядке, все титры были правильно подписаны. То есть это такая техническая работа и немножечко творчества в виде придумывания некоторых шуток.

Ксения с самого детства была озорной и веселой. Фото: Андрей Зуев

Я настроила работу таким образом, что могу работать в самолетах и автобусах, в перерывах между съемками. У меня есть удаленный доступ к компьютеру, который стоит в доме КВН, и с ребятами своими я всегда на связи. Когда у меня есть свободное время, я, естественно, посвящаю его КВН ТВ, чтобы там все работало и ничего не ломалось.

- Чтобы стать шеф-редактором, вам наверняка пришлось много чего нового изучить?

- Я там вообще появилась как человек, который очень хорошо знает КВН. Я тысячу раз смотрела разные выпуски разных годов, потому что до работы шеф-редактора собирала нарезки игр КВН для другого канала. И когда у Александра Александровича Маслякова возникла идея создать канал КВН ТВ, он подошел ко мне и сказал: «Давай придумаем, как это сделать». Я придумала, а Александр Васильевич кивнул на нашу идею.

КВН подарил Ксении не только карьерный рост, но и хороших друзей и коллег. Фото: из архива актрисы

«РЯДОМ С МАСЛЯКОВЫМ ВСЕ ЦЕПЕНЕЮТ»

- Вы называете себя мостиком между «Останкино» и компанией Александра Маслякова. Благодаря чему у вас с ним сложились такие отношения?

- Если быть честной, мы с ним так много и не общаемся. Директор компании АМИК - это сын Александра Васильевича - Сан Саныч Масляков. Он ведет бизнес, и он же - мой непосредственный начальник. А Александр Васильевич, сейчас только если мы не справляемся, подсказывает нам, что делать.

- Александр Васильевич вернется в КВН?

- Александр Васильевич периодически возвращается в КВН. Только сегодня видела рекламу, что он проведет финал «Высшей лиги» КВН 17 декабря. Я очень надеюсь, что он точно приедет. Такая игра, как финал, конечно же, должна быть проведена только им. Потому что получить медаль от Александра Васильевича дорогого стоит для каждого кавээнщика.

Ксения уверена, что без контроль Александра Васильевича Маслякова сильно влияет на КВН. Фото: из архива актрисы

- Как сейчас себя чувствует Александр Васильевич?

- Насколько я знаю, все в порядке, потому что провести игру для человека в таком солидном возрасте уже очень непросто. Я думаю, что Александр Васильевич просто подстраховался. А так, я думаю, он еще всем нам нос утрет. (Смеется.) Это человек с такой сильной энергетикой, что рядом с ним все по-доброму цепенеют. А когда он выходит на сцену, зал буквально замирает. И всем кавээнщикам всегда очень волнительно и страшно играть, когда рядом стоит Александр Васильевич. Поэтому, когда игры ведет кто-то другой, все, конечно, расслабляются. Это как раз по «Встрече выпускников» было очень видно, потому что кавээнщики, которые боялись Маслякова, при Валдисе Пельше немножечко выдохнули.

- Сегодня Александру Васильевичу исполняется 81 год. Что бы вы пожелали президенту планеты Веселых и Находчивых?

- Я бы ему пожелала видеться с нами почаще и почаще радовать своим присутствием, конечно, крепкого-крепкого здоровья и продолжать как можно дольше следить за нами за всеми. Потому что только у Александра Васильевича есть какая-то волшебная чуйка на шутки. Второго такого человека точно в мире нет.

Фото: из архива актрисы

«ПОСЛЕ КВН УЖЕ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО»

- Андрей Рожков рассказывал, что частенько были такие ситуации, когда Александр Васильевич заставлял переделывать номера за день до игры. У вас какая самая интересная ситуация была?

- Когда я играла в «Раисах», у нас один раз Александр Васильевич вырезал все домашнее задание и оставил только финальную песню, которая длилась минуты полторы. Время 22:00. Завтра выступать. А мы не знаем, что делать. Еще и играли тогда против «Камызяков», то есть там вообще надо было бороться-бороться.

Фото: из архива Ксении Корневой

В итоге мы эту песню дописали и растянули минуты на три с половиной. В день игры с бумажек ее спели редакторам, они там поменяли пару слов, и мы побежали краситься на игру. Слов мы не знали вообще. Во время конкурса «Биатлон» у нас половина девчонок играла, а вторая половина стояла за кулисами и учила текст.

- А за все это время у вас случались нервные срывы или эмоциональное выгорание?

- Я всегда говорю тем, кто прошел КВН, особенно телевизионный, больше ничего не будет страшно. Игры учат какой-то невероятной реакции и закаляют нервы. Мне очень часто хотелось все бросить и уйти. Это нормальное состояние для кавээнщика (смеется). Но любовь к играм всегда была сильнее желания уйти.

Ксения на съемках сериала «Корни» с Марком Богатыревым, Еленой Валюшкиной и Сергеем Бачурским. Фото: СТС

«МАМА ПЛАКАЛА, СМОТРЯ НА МЕНЯ В КИНО»

- Один из проектов продакшена КВН - это сериал «Корни», в котором вы сыграли одну из главных ролей. Как проходил кастинг?

- Я кастинг сначала не прошла. Ребята, которые написали этот сериал, пригласили меня на пробы. Мы с режиссером сняли пилотную серию. На роль моей Иришки Королевой пробовалось много других актрис. Меня не взяли. Потом у сериала поменялся режиссер. Прошло года полтора, я уже и забыла про пробы и этот сериал, как вдруг мне позвонили и сказали, что меня утвердили на роль.

Волнительнее всего актрисе было играть драматические сцены. Фото: СТС

- Это ваша первая работа в кино. Сложно было?

- Это было больше интересно, чем сложно. Моя героиня - серьезная женщина, которая устала от безденежья, ругается с сыном, с родителями. Что-то подобное я делала в «Пельменях». Но во втором сезоне, когда у нее появилась любовная линия и какая-то драма, я половину сезона ревела в кадре, чего не делаю в жизни вообще. Вот это было немного волнительно. Я переживала, как же это все показать правильно. Но зрители часто мне пишут, что верят моей героине. А когда сериал смотрела моя мама и плакала у экрана, я точно поняла, что все получилось.

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