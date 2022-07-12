Валдис Пельш: «Масляков займет то, что принадлежит ему по праву»

Известный телеведущий и музыкант дал эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург» перед игрой КВН. Фото: пресс-служба КВН

Известный телеведущий Валдис Пельш проведет в Екатеринбурге «Встречу выпускников КВН - 2022». Перед игрой он дал эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург». Валдис рассказал, почему Александр Масляков нескоро уйдет из КВН, о неудачной шутке над Чулпан Хаматовой и закулисье «Угадай мелодию».

На «Встрече выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге Валдис предстанет в роли ведущего. Фото: пресс-служба КВН

«МАСЛЯКОВ ЗАЙМЕТ ТО, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ ЕМУ ПО ПРАВУ»

- Валдис, вы были и игроком КВН, и ведущим, и сидели в жюри. Что нравится больше?

- Наверное, быть членом жюри интереснее всего, ты определяешь характер игры и состав финала сезона, влияешь на игру, выделяя ту или иную команду, оценивая несколько они оригинальны.

- Сейчас Александр Васильевич временно прекратил вести КВН. Можете сказать, что игры без него уже не те?

- Мне везёт, потому что, когда я вел 1/8, Александр Васильевич был председателем жюри, а игру, в которой я до этого был членом жюри он вёл. Александр Васильевич всегда присутствует на площадке или незримо, или физически.

Валдис признается, что ему очень нравится сидеть в жюри и оценивать команды КВН. Фото: пресс-служба КВН

- То есть вы думаете, что он еще вернется на пост ведущего?

- Я уверен! Александр Васильевич - сильный человек и очень любит свою игру. При первой же возможности придет и скажет: «Ну-ка, шантрапа, брысь с моего места! ». (Смеется.) И займет то, что принадлежит ему по праву.

- Многие современные стендап-комики критикуют КВН, говорят, что много цензуры. Как вы к этому относитесь?

- Многие стендап-комики критикуют КВН, потому что стало модно его критиковать. Подавляющее большинство критики, которую я слышал, была из уст людей, которые для меня не являются эталоном профессиональности и оригинальности юмора. Критика должна стремиться к объективности. Часто повторяю: «КВН не имеет будущего, потому что он всегда всегда "здесь и сейчас"». Важно как сегодня команда поймает кураж, как сегодня зайдут их шутки. 15 июля в Екатеринбурге будет сыграна «Встреча выпускников», и это будет КВН "сегодня".

По мнению Валдиса Пельша, Александр Васильевич еще вернется на пост ведущего. Фото: пресс-служба КВН

- А кого вы считаете самым смешным человеком в России?

- Это вопрос из серии «назовите самую любимую книгу». Вы можете назвать свою любимую книгу, если вы прочитали три книги за всю жизнь. А если вы любите читать, то, конечно, не сможете выделить только одну. Так и с юмором. Если вы любите юмор, любите остроумных людей, то разбираетесь и многих считаете мастерами своего дела.

- А может быть, назовете несколько имен юмористов, на чей опыт вы опирались, у кого перенимали шуточки?

- Я слежу за теми, кого считаю большими профессионалами, и оцениваю их работу. Смотрю, разговаривают ли они с публикой на понятном ей языке, рассказывают ли истории, которые интересны зрителям. Но я никогда не перенимаю манеру общения или приемы. Нельзя быть вторым Ургантом, вторым Нагиевым, вторым Хрусталевым, как и вторым Пельшем. Каждый состоявшийся телеведущий создавал себя сам, работая над разными проектами и набираясь опыта.

Ведущий уверен, что юмор в первую очередь должен быть актуальным. Фото: пресс-служба КВН

«РИСКОВАЛИ ТРАВМИРОВАТЬ ЧУЛПАН ХАМАТОВУ»

- Многие ваши коллеги по ТВ переехали из России, в том числе Максим Галкин. Вы сейчас ним общаетесь?

- С Максимом общался последний раз, примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось, в свете последних событий.

- Самым хайповым музыкальным шоу на YouTube еще недавно было шоу «Музыкалити», которое как раз вел Максим. А вы не думали создать подобное?

- Я смотрел «Музыкалити» один раз. Не являюсь поклонником этого жанра. Подобное создавать не хотел бы. Я занимаюсь тем, что мне нравится. За семь лет у меня вышло 13 документальных фильмов. Все они были показаны на «Первом канале» и успешно набирают просмотры на YouTube. Вот это мне интересно.

Фото: пресс-служба КВН

- А как относитесь к хайповым шоу?

- Я не поклонник хайпа вообще. Во-первых, эти жанры очень быстро выдыхаются. Во-вторых, я искренне верю, что телевидением и деятельностью на YouTube надо заниматься, имея "сверх задачу", когда своей работой ты сможешь сделать мир лучше. Если люди хотят поприкалываться или заработать денег, я не то, чтобы это осуждаю, у меня это не вызывает долгого и устойчивого интереса. Допустим, посмотрев несколько программ «Что было дальше?», я так и не увидел ничего.

На программе «Розыгрыш» Валдис получал доступ к материалу, после того как сам розыгрыш был уже снят. Фото: пресс-служба КВН

- А программа «Розыгрыш» каким образом делала мир лучше?

- В программе «Розыгрыш» мы показывали наших звезд достойными и даже героическими, несмотря на те испытания, которые им приходилось пройти по причине нашей иезуитской приставучести. В истории программы у нас было несколько розыгрышей, в которых герои повели себя некрасиво, они никогда не были показаны в эфире. Мы понимали, что каждый человек может оказаться слабым в той или иной ситуации, и не хотели никому портить репутацию. Мы не имеем право делать выводы о людях, которые не смогли контролировать свои эмоции, только потому что оказались в сложных обстоятельствах. Хотя, если бы мы это показали, рейтинги передачи были бы гораздо выше, чем рейтинги веселых розыгрышей.

- А был какой-то розыгрыш, за который вам стыдно?

- Мне - нет. Съемочной группе - да. Была совершенно идиотская программа - розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку. А мы как ведущие получали доступ к снятому материалу, только после того, как эпизод был снят, чтобы избежать утечки информации. Поэтому до выпуска я ничего не знал о том, что нужно будет комментировать.

Программа «Угадай мелодию» выходит с 1995 года. Фото: «Первый канал»

- Для передачи «Угадай мелодию» за 40 дней вы сняли 143 программы подряд, без выходных. Как удалось не сойти с ума?

- Этого никто не знает. Возможно, и не удалось мне не сойти с ума. Последствия неизвестны. Может быть, лет через 20 - 30 вскроются. (Смеется.) Но, конечно, сейчас к таким объемам работы я уже не стремлюсь.

- А как тогда вы поддерживали свой организм?

- Это был 1995 год. Мне было 28 лет. Я был молод и полон сил, поэтому сдюжил. К тому же я горел своей работой, не замечая ничего вокруг.

На программе «Угадай мелодию» успели побывать самые разные звезды. В их числе уральский певец Niletto. Фото: из архива Валдиса Пельша

- В июне вам исполнилось 55 лет. Как отпраздновали день рождения?

- Я не отмечаю свои дни рождения уже довольно давно. Меня всегда поздравляет моя семья, но я не собираю пышный стол. Не умею искреннее радоваться этому празднику, как это делают мои друзья и товарищи. Поэтому я не зову гостей и не жду подарков.

- Но дарят все равно?

- Близкие люди и настоящие друзья, конечно, дарят. Они не ждут приглашения в дорогой ресторан с редкими винами. А просто дарят мне очень дорогие подарки, без всякой надежды на компенсацию. (Смеется)

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