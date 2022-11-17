Роман входит в топ самых популярных российских актеров Фото: Борис КУДРЯВОВ

У российского актера и каскадера Романа Курцына плотный график, одновременно он может сниматься в 12 проектах. На его счету уже множество работ: «Я худею», «Гуляй, Вася!», «Балканский рубеж», «Огонь» и множество других. А недавно актер сыграл во втором сезоне сериала «Отпуск» на ТНТ.

В перерыве между съемок Роман Курцын поговорил с «КП-Екатеринбург». Актер рассказал, почему завидует Михаилу Галустяну, какой трюк чуть не лишил его жизни и кто научил его быть настоящим мужчиной.

Актер снялся во втором сезоне сериала «Отпуск». Фото: из архива актера

«ГАЛУСТЯН ПЕРЕТЯГИВАЛ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ»

- Роман, в сериале «Отпуск» вы играете порядочного полицейского. А вам кого больше нравится играть плохих или хороших героев?

- Играть плохих парней увлекательнее, но мне также важно подавать хороший пример. Поэтому больше всего нравится играть «говнюков», которые переосмысляют жизнь и становятся другими людьми.

- Вы писали, что на площадке было особенно весело. В какой съемочный день смеялись больше всего?

- Мне сразу вспоминается, как мы с Павлом Майковым снимали сцену драки на центральном пляже Геленджика. Пляж полностью перекрыть было невозможно, поэтому на нем скопилась толпа зевак. Мы чувствовали себя как на боях UFC. Все видели, что это постанова, но кричали: «Давай, вали его! Вали!» и срывали нам съемки.

Роман Курцын и Михаил Галустян снимались вместе в нескальных проектах. Фото: из архива актера

- Во втором сезоне также появился Михаил Галустян. Какие у вас сложились отношения?

- Очень плохие. Мне было максимально неприятно, когда он приезжал на съемочную площадку, потому что когда его не было, все фоткались со мной. А когда появлялся Миша, он перетягивал одеяло на себя. Люди подходили и просили меня: «А вы можете меня с Мишей сфоткать». И я думал: «Ну почему?!». (Смеется). Но я, конечно же, шучу. Мы дружим. Для нас это не первый совместный проект, и мы были очень рады видеть друг друга на съемках.

Актер признается, что мечтает сыграть совсем несвойственного ему персонажа. Фото: из архива актера

«ДЕБЮТ В КИНО БЫЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»

- Мечтали когда-нибудь отойти от образа накаченного красавчика?

- Мне бы этого хотелось. Но, к примеру, если в Голливуде актер приходит в какой-то проект, то он полгода посвящает себя подготовке к нему. Голливудские актеры могут себе позволить сильно похудеть, потолстеть или еще как-то преобразиться к съемкам. В Российском кинематографе немного другие правила. Чтобы зарабатывать хорошие деньги и обеспечивать семью, нужно брать одновременно несколько проектов. Один раз у меня было 12 проектов в параллели. А, как правило, если актер выбрал определенное амплуа, наши продюсеры и режиссеры будут видеть тебя именно в этом амплуа. И здесь уже не до потолстения.

Впервые актер снялся в кино в Екатеринбурге. Фото: из архива актера

- Об этом мало кто знает, но вы ведь впервые снялись в кино именно в Екатеринбурге?

- Мой путь в кино начался в 2006 году на Свердловской киностудии со съемок в фильме Юрия Волкогона «Путь на Монгозею». Это исторический фильм о смуте на Руси в 1614 году. Меня тогда отчислили из института. Я поехал в Петербург на «Ленфильм» к известному кастинг-директору Алле Петелиной и заявил: «Я стану самым известным артистом этой страны, дайте мне в каком-нибудь кино сыграть». Она посмотрела на меня и говорит: «Слушай, где ты раньше был. В Екатеринбурге, как раз, искали парня твоей фактуры, но уже нашли». Я говорю: «Спокойно! Просто дайте мне все явки и пароли, и я поеду туда». Я тогда продал какие-то свои вещи, потому что денег на дорогу не было, приехал в Екатеринбург и убедил режиссеров, что им надо взять на роль главного героя именно меня. (Улыбается).

Роман уговорил режиссеров взять на главную роль именно его. Фото: из архива актера

Фото: из архива актера

Фото: из архива актера

- У вас в фильмографии уже больше 85 проектов. С эмоциональным выгоранием сталкивались?

- Ни разу в жизни. Уныние вообще – самый главный грех. Бывает, устаю. Без этого никак. Особенно, когда приезжаю с долгой смены, а все тело в синяках. Думаю, сейчас бы месяц отдохнуть, а на следующий день встаю, и все снова хорошо.

Когда ты находишь дело по душе, ты не будешь ни дня работать, ты будешь наслаждаться жизнью. И мне очень нравится фраза: «Выкинь мусор у себя из головы». Как только вы поймете, что вас тормозит и мешает развиваться, будь это люди, работа, какие-то вредные привычки, и избавитесь от этого, вам сразу станет легче двигаться вперед. Делайте все с любовью и благодарностью. Эти эмоции притягивают правильные события.

- А деньги мотивируют или вы и без них готовы отдаваться профессии?

- Я буду лжецом, если скажу, что это не так. У меня есть проекты, которые я выбирал только из-за денег. Но также я соглашался и на бюджетные фильмы, которые потом становились хитами, например, «Гуляй, Вася!», или фильм «Жажда», за который я получил 16 статуэток. Но только два года назад у меня пропало чувство, что нужно хватался за каждый проект, потому что «а вдруг он последний».

На ежегодной премии гильдии каскадеров за трюки в кино «Альтер ЭГО» Роману вручили две статуэтки за лучшую постановку драги и лучший оригинальный трюк. Фото: из архива актера

«ОПАСНЫЕ ТРЮКИ ОСТАВЛЯЮ НА КОНЕЦ СЪЕМОК»

- Во всех фильмах большинство трюков вы выполняете сами...

- Да, мне очень интересен этот жанр. Я продюсирую трюковые фильмы. У меня в Ярославле большая команда каскадеров. К тому же, я – единственный артист, который одновременно состоит в гильдии каскадеров России и в гильдии актеров России. В общем, есть, чем гордиться. (Смеется).

- Из-за какой-то травмы вам приходилось прерывать съемки на длительный период?

- У меня их было огромное количество: и вывих шейки бедра был, и ребра ломал, и зубы выбивал, и легкие отбивал, и колено у меня из сустава вылетало. Но если я понимаю, что трюк опасный, убеждаю продюсеров и режиссеров, оставлять его на конец съемок. А потом еду лечиться... (Смеется).

- Не боитесь, что однажды вам, как многим спортсменам, скажут: «Все, дальше исполнять трюки опасно. Будут последствия»?

- Мне говорят это с первых дней моей профессии. Мне говорили, что я никогда снова не сяду на шпагат после вывиха шейки бедра, что я никогда не смогу прыгать после того, как колено вылетало из сустава. Но наш организм может восстанавливаться. Конечно, травмы дают о себе знать. Но с каждым годом количество элементов и трюков в моем арсенале только растет, и это дает ощущение, что я все больше огонек.

Актер играет в фильмах спортсменов и накаченных красавчиков. Фото: из архива актера

- Вы рассказывали, что если бы не были актером, то были бы спасателем. Откуда такое желание?

- Я воспитывался так. У меня мама - военная, папа - милиционер. Они собственным примером показывали, как важно помогать людям.

И я был ребенком того поколения, когда все с детства мечтали стать либо спасателями, либо космонавтами, потому что они были для нас настоящими героями. Космонавтом я быть не хотел, меня просто все время тошнило на качелях (Смеется).

- У вас есть какой-то страх, который еще не удалось побороть?

- Недавно на съемках я должен был вступить в схватку с огромным медведем весом 300 кг. 8 декабря у меня выходит новогодняя картина «Тайный Санта». В одной из сцен мне надо было делать вид, что я нападать на него с дубиной. Сам мишка был безобидным, его перед этим накормили вареньем, но, видимо, его настолько напугали мои крики, что у него, включился инстинкт, он встал на задние лапы и чудом не порвал меня. Убегая от него, я кричал «мамочки» и не понимал, почему я выбрал эту профессию.

В Ярославле входит не только в Гильдию актеров, но каскадеров России. Фото: из архива актера

«ЖЕНЩИНА ВСЕГДА ПРАВА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО НЕТ ТАК»

- Фанатки часто признаются вам в любви?

- В основном я сам напрашиваюсь, пишу им СМС-ки: «Пожалуйста, можете написать мне пару строк любви» (Смеется). Ну а если серьезно, то, конечно, пишут, и это очень лестно, это невероятная мотивация. Но еще приятнее, когда к тебе подходит бабушка, обнимает и говорит: «Внучок, спасибо тебе за то, что ты делаешь в кино», или какой-нибудь взрослый мужик пожмет руку и скажет: «Слушай, ты поменял судьбу моего сына, он перестал валять дурака и стал спортсменом». Вот это очень мощно. Это дает силы, и ты понимаешь, что не зря занимаешься этой профессией.

Роман Курцын и Анна Назарова на премьере фильма «(Не) идеальный мужчина» Фото: Борис КУДРЯВОВ

- В одном из интервью «КП» вы сказали, что женщины - самое прекрасное, что есть в этом мире. Как вы к этому мнению пришли?

- Это от мамы, только она может заложить в своем сыне уважение и трепет к женщине. Моя мама воспитывала меня как настоящего мужчину, учила, что он должен открывать дверь для женщины, подавать ей руку, носить тяжелые сумки, помогать бабушкам. Поэтому и спорт в моей жизни появился очень осознанно. Я считаю, что женщина в большинстве случаев права. А даже если она не права, надо ей сказать, что она права. Я никогда не вступаю в конфликты с женщинами, потому что именно благодаря им и ради них мужчины способны совершать подвиги.

Смотрите новые серии сериала «Отпуск» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.