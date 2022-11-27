О своих мамах артисты рассказывают с особенным трепетом и любовью. Фото: из архива артистов

Они читают на ночь сказки, поют колыбельные, не спят, когда у нас температура, готовят любимые тортики и делают все, чтобы мы были счастливы. Мама – не просто семейный статус, мама – это целая вселенная.

В День матери «КП-Екатеринбург» рассказывает о мамах артистов «Уральских пельменей», Niletto и Клава Коки и делится подборкой редких архивных фото.

Мама Зинаида Викторовна любит ухаживать за собой. Фото: из архива Иланы

МАМА ИЛАНЫ

Мама звезды «Уральских пельменей» красавицы Иланы, работая в школе, получила прозвище Мергарет Тэтчер. По специальности Зинаида Викторовна – инженер-механик, но долгое время преподавала студентам начертательную геометрию, а затем устроилась в школу и обучала детей черчению.

- Мамочка у меня такая немножко железная леди. В детстве мне частенько доставались подзатыльники, когда я шкодила, - рассказывает «КП-Екатеринбург» о маме Илана. - Но при этом мама умела быть ласковой, зацеловывала меня и пела колыбельные, которые, мне кажется, она сама сочиняла из всего, что в голову придет. (Смеется).

Мама Иланы часто сочиняла и пела ей колыбельные. Фото: из архива Иланы

В свои 66 лет Зинаида Викторовна прекрасно выглядит.

- Мы с ней вместе стараемся правильно питаться, держать себя в форме и регулярно ходить к косметологу. Поэтому мамочка такая стройная и красивая. Она никогда не сидит без дела и меня этому учила с самого детства, за что я ей очень благодарна. Она считает, что даже если ты чего-то не хочешь, есть такое слово, как «надо». Как бы ты себя не чувствовал, нужно встать и пойти заниматься делами. Энергия рождает энергию. Мама всегда говорила мне в детстве: «Если ты устала делать уроки, сядь и позанимайся музыкой». Смена деятельности – лучший отдых, - рассказывает актриса.

Илана с мамой и дочкой Дианой. Фото: из архива артистки

Свободное от съемок и гастролей время Илана обязательно проводит с семьей и нередко заезжает к маме в гости или отводит ее в любимые рестораны.

- Ни мама, ни я не любим ходить по магазинам. Трехчасовой шопинг точно не для нас. Зато самый лучший отдых – зависнуть в каком-нибудь уютном ресторанчике и поговорить по душам, - улыбается Илана.

Татьяна Борисовка 50 лет проработала акушером-гинекологом. Фото: из архива Вячеслава Мясникова

МАМА ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА

Татьяна Борисовна Мясникова 50 лет проработала акушером-гинекологом. С самого детства она приучала Славу к тяжелому труду, так как жила семья в небольшом поселке Луговой в Ханты-мансийском автономном округе.

- У нас всегда были очень холодные зимы. Приходилось по два раза в день топить печи, колоть дрова, складывать их в поленницу, ходить за водой на колодец – километр туда и столько же обратно, - вспоминает звезда «Уральских пельменей».

Фото: из архива Вячеслава Мясникова

Татьяна Борисовна всегда и во всем поддерживала своего сына.

- После школы я сразу же поступил в Уральский лесотехнический университет. В Екатеринбурге я до этого ни разу не был. Поэтому мама привезла меня в город и ездила со мной на экзамены, а потом, когда я поступил и уже освоился, оставила меня жить в общежитии, - рассказывает юморист.

О своей маме артист всегда рассказывает с особенной любовью и нежностью.

Вячеслав с родителями Татьяной Борисовной и Владимиром Прокопьевичем. Фото: из архива артиста

- Мамочка до сих пор живет в деревне, и ничего не заставит ее оттуда переехать, так как она 50 лет прожила там вместе с папой (Отца Вячеслава Мясникова не стало 11 юля 2021 года, - Прим. Ред.). Поэтому мы с ней редко видимся. Маму я очень сильно люблю и думаю о ней каждый день, как и о папе. Всю свою любовь к маме я выражаю не просто словами, а через песни. Я считаю, что дети обязательно должны говорить родителям, что они их любят. Своим родителям я очень благодарен. Они никогда не навязывали мне свое мнение, воспитывали, показывая все на своем примере. Я вообще считаю, что самое главное в жизни – это семейные ценности.

Маму Клавы Коки все сравнивают с ее сестрой. Фото: социальные сети Клавы Коки

МАМА КЛАВЫ КОКИ

Логика покидает чат, когда речь заходит о маме Клавы Коки: Олеся Высокова выглядит едва ли не моложе своей знаменитой дочери.

- Подарила маме крем, чтобы ее и дальше продолжали путать с моей сестрой. Ну правда, время летит, а она не меняется, - пишет Клава в одном из постов.

Свою маму Клавдия Высокова считает главным примером во всем. Фото: социальные сети Клавы Коки

Свой возраст Олеся Высокова не афиширует, но сама певица как-то обмолвилась: «Представляете, когда моей маме было столько же, сколько мне сейчас, она уже воспитывала троих детей (у Клавы есть старший брат Лев и младшая сестра Лада)».

Именно мама, которая сама играла на фортепиано и неплохо пела, отправила Клаву заниматься вокалом в джазовый хор Свердловской детской филармонии.

Фото: социальные сети Клавы Коки

Теперь настало время отдать долги: родителей Клава задаривает люксовыми автомобилями, часами Rolex и поездками на самые дорогие курорты.

- Мамочка – воплощение Ангела, самый светлый человек в моей жизни, самый ярый поклонник и важный друг, мой пример во всем и мой кумир! Я люблю тебя, - трогательно обращается к маме певица.

Фото: из архива Светланы Прытковой

МАМА NILETTO

Светлана Александровна Прыткова – настоящий ценитель сказов Бажова и даже своего сына - знаменитого певца Niletto - назвала в честь героя Данилы-мастера.

Своей маме Niletto посвятил строки из трека «Повезет». В интервью «КП-Екатеринбург» Светлана Прыткова призналась, что для нее эта песня не была сюрпризом, ведь ее сын всегда просил у нее совета, создавая свое творчество.

- Когда в Екатеринбурге жили, он мне говорил: «Мама садись, не разговаривай, слушай, потом скажешь свое мнение». А я ведь женщина уже в годах, многие современные слова не понимала, вот он мне все и объяснял, что какое слово в песне значит, - рассказывает мама певца.

Маленький Даня с мамой и сестрой. Фото: из архива Светланы Прытковой

В остальном Светлану Прыткову смело можно назвать продвинутой и современной мамой. Она не только снимается в клипах у сына, но и вслед за ним даже сделала две татуировки: бабочку на спине и небольшую розочку на левой ноге.

- Как-то у нас внезапно мода пошла. Все коллеги начали делать. Ну и мне захотелось, - пожимает плечами мама певца.

Фото: социальные сети Niletto

С мамой у Дани Прыткова всегда были самые трепетные отношения.

- Сегодня особенно крепко должен обнять... И обниму, когда смогу быть рядом. Крепко! Девчоночка моя капризная! Моя драгоценная женщина!, - нежно обращается к маме музыкант в социальных сетях.

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