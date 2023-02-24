Уральские звезды рассказали, чем радуют своих мужчин. Фото: соцсети
Пока в День защитника Отечества прекрасные дамы поздравляли своих мужчин, выкладывали совместные фото и делились тем, как отмечают праздник, «КП-Екатеринбург» решила узнать у уральских звезд, что они дарят своим мужчинам. Клава Кока и звезда «Холостяка» Яна Сапета готовы тратить кругленькие суммы, чтобы радовать любимых.
Клава Кока готова тратить кругленькие суммы, чтобы порадовать любимых
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КЛАВА КОКА: ТРАТИТ НА ПОДАРКИ МИЛЛИОНЫ
Звезда Black Star Клава Кока не раскрывает тайны личной жизни, но, зато с удовольствием рассказывает о подарках, которые делает для любимого папы. На самого близкого человека Клавдия Высокова готова тратить немало денег.
Один из самых дорогих подарков Клава Кока подарила отцу на 55-летие. Это был автомобиль Toyota Camry за 2,5 миллиона.
Клава Кока исполнила мечту папы и подарила ему дорогой автомобиль. Фото: соцсети Клавы Коки
- Исполнила его мечту и свою тоже. Его реакция бесценна!!! Люблю тебя папочка, и все отдам за нашу семью, - делилась тогда певица.
В другой раз одна из самых востребованных певиц на российской сцене подарила Вадиму Высокову часы Rolex за два миллиона рублей. А на 23 февраля Клава Кока советует подарить своим мужчинам яркие воспоминания, например, сертификат на картинг.
Победительница «Холостяка» Яна Сапета придумывает креативные подарки. Фото: соцсети
ЯНА САПЕТА: ДЕЛАЛА МУЖУ ДОРОГИЕ ПОДАРКИ
Уральская модель и звезда девятого «Холостяка» Яна Сапета любит придумывать креативные подарки, которые надолго останутся в памяти.
- Недавно увидела забавное видео, где девушка дарить своему мужчине десять пар трусов. Это смешно. Я люблю необычные подарки и думаю преобразовать эту идею и подарить что-то креативное и смешное. Например, коробку гелей для душа. Для меня важны эмоции и впечатления, - рассказывает «КП-Екатеринбург» блогер.
При этом Яна Сапета готова тратить немалые деньги ради любимого человека.
В браке у Яны Сапета и футболиста Александра Сапеты родилась дочка Мия. Фото: соцсети
- Самые дорогие подарки я делала мужу, и их было много. У меня до него и не было серьезных долгосрочных отношений. В первый год знакомства я подарила ему новый IPhone. Он был настолько шокирован, что даже пустил мужскую слезу. Все потому, что он никогда не получал таких подарков в отношениях, - вспоминает модель.
Напомним. С футболистом Александром Сапетой Яна прожила в браке шесть лет. О причинах развода она ранее рассказывала в интервью «КП-Екатеринбург».
Жена Вячеслава Мясникова, завоевавшее звание королевы мира в международном конкурсе, дарит трогательные подарки. Фото: соцсети
НАДЕЖДА МЯСНИКОВА: РАСТРОГАЛА МУЖА ДО СЛЕЗ
Жена звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова Надежда предпочитает дорогим подаркам широкие и трогательные жесты. Супруги женаты уже больше 20 лет. Вместе они прошли бедные студенческие годы, создали крепкую семью и воспитывают троих детей.
Вячеслав и Надежда не стесняются выражать друг другу свою любовь на публике и в социальных сетях, но самое сокровенное оставляют для себя. Однако в интервью «КП-Екатеринбург» Вячеслав Мясников рассказал о подарке от жены, который растрогал его до слез.
Супруги Мясниковы воспитывают троих детей. Фото: из архива Вячеслава Мясникова
- На один из моих дней рождений моя супруга Надя спела мне песню и включила трогательное видео с нашими фотографиями и фотографиями наших детей. Для меня это самое яркое воспоминание, - делится юморист.
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