Влюбленные провели последнее свидание, гуляя по ночным турецким улочкам. Фото: пресс-служба ТНТ

- В жизни мы встречаем тысячи людей, но лишь некоторым открываем душу. Фраза, с которой все началось, - написала в посте в своем telegram-канале Яна Сапета.

Именно так уральская модель поприветствовала Александра Гранкова, когда впервые появилась в девятом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ. Тогда девушка не получила розу первого впечатления, но сразу привлекла внимание молодого человека. Прошло множество дней и свиданий, раскрылись все важные тайны и секреты. И вот, настал тот самый момент, когда фермер из Москвы Саша Гранков делает выбор.

Фото: пресс-служба ТНТ

В финальной серии самого популярного шоу о любви ему предстояло сходить на последнее свидание с каждой из двух избранниц моделью Мариной и Хрипиной и моделью и телеведущей Яной Сапетой.

Уральской красавице Саша Гранков устроил романтичную прогулку по ночным турецким улочкам. Казалось бы, душевные разговоры, улыбки и прикосновения могут длиться вечно... Но все обрывается, когда наступает момент делать выбор. Саша Гранков держит свою спутницу за руки.

Фото: пресс-служба ТНТ

- Я приношу извинения за то, что не подарил тебе ту первую розу. Но хочу спросить, примешь ли ты последнюю розу, - смотрит прямо в глаза своей избраннице холостяк.

- Последняя даже приятнее. Да, конечно, я приму эту розу, - отвечает Яна Сапета.

Александр Гранков подарил последнюю розу Яне Сапете. Фото: скриншот из финального выпуска

Влюбленные сливаются в нежном и трепетном поцелуе. И теперь официально модель из Екатеринбурга, пришедшая на шоу встретить свою любовь, потому что в обычной жизни ей не хватало времени на общение с мужчинами, становится победительницей девятого сезона «Холостяка».

Напомним, победительницей шестого сезона и избранницей Егора Крида стала модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина.

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