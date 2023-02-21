«Испытываю особое физическое удовольствие»: Юлия Михалкова сделала неожиданное признание

Актриса призналась, что не представляет свою жизнь без выплесков адреналина. Фото: соцсети Юлии Михалковой

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова неожиданно призналась в адреналиновой зависимости. Актриса рассказала, что не представляет свою жизнь без выплеска этого гормона.

- Откровенно говоря, я испытываю особое, почти физическое удовольствие, когда оказываюсь в ситуации, где у тебя нет права на ошибку. И страшно, и интересно, когда волна адреналина накрывает с головой, - призналась актриса.

В своих соцсетях Юлия Михалкова рассказала, что повышать уровень взбудораживающего гормона ей помогает именно любимая работа.

- Это одна из причин, почему работая в кино, я никогда не откажусь от театральной сцены. В кино всегда есть право на второй дубль. Не получилось – пересняли. В театре такого права нет. Вышел на сцену – работай с первого раза, - говорит Михалкова.

На днях экс-участница «Уральских пельменей» также рассказывала, что работа в театре для нее – это большой труд.

- Я тут подсчитала, одна минута выступления артиста на сцене равна 12 часам репетиций, - добавляет актриса.

Напомним, Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» в 2019 году. В команде уральских юмористов она выступала 10 лет. Сейчас Юлия играет в театре, снимает комедийный сериал, сценарий к которому написала в декабре 2021 года. Помимо этого, она активно ведет соцсети и принимает участие во всероссийских акциях по защите экологии.

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