«Я убежала из города»: Юлия Михалкова сделала неожиданное признание

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова уже несколько дней живет за городом. Фото: соцсети

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова редко откровенничает в социальных сетях. Чаще на ее страничке можно увидеть эффектные снимки, на которых актриса демонстрирует декольте и пышные формы. Однако неожиданно звезда сделала признание.

- Человеку мало надо для счастья…Например, я убежала от городской суеты в зимнюю сказку, - объявила актриса.

Причиной «побега» послужил плотный график актрисы, из-за которого Юлия Михалкова буквально перестала видеть белый свет и который ей изрядно надоел.

Юлия Михалкова призналась, что больше всего мечтала о прогулках на свежем воздухе и тишине. Фото: соцсети

- Неделю живу в роли «городского космонавта». То есть в пространстве перемещаюсь, езжу по городу, но на улицу не выхожу - повода нет! Весь мой маршрут: квартира - лифт - паркинг - машина - паркинг - лифт - пункт назначения. И потом обратно домой . Даже в спортзал попадаю, не выходя на улицу: из квартиры по подземному переходу. И в этой роли я поняла, что прямо сейчас больше всего хочу свежего воздуха, чтобы щечки пощипывал легкий мороз, хочу ловить ладошкой снежинки и наслаждаться горячим кофе в бумажном стаканчике! - объясняет актриса.

Напомним, Юлия Михалкова стала известной благодаря «Уральским пельменям», в которых выступала с 2009 по 2019 год. Сейчас актриса снимает комедийный сериал, сценарий к которому написала в декабре 2021 года. Помимо этого она активно ведет соцсети и принимает участие во всероссийских акциях по защите экологии.

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