Ольга Бузова раскрыла неожиданные детали съемок с Филиппом Киркоровым в «СамоИронии судьбы»

Ольга Бузова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя сказка «СамоИронии судьбы», в которой приняли участие Клава Кока, Сергей Жуков, Михаил Галустян, Лейсан Утяшева, Павел Воля и другие звезды шоу-бизнеса, еще не вышла, но уже стала одним из самых обсуждаемых фильмов года. Главную роль в фильме исполнила известная певица и телеведущая Ольга Бузова. Перед премьерой картины она рассказала «КП-Екатеринбург» о съемках с Филиппом Киркоровым.

«СамоИронии судьбы» невеста Лукашина Галя и Ипполит неожиданно остаются вместе. Фото: ТНТ

- Ольга, вы сыграли Галю в «СамоИронии судьбы», расскажите о своей героине? Почему вы согласились на эту роль?

- Это героиня, которую знает не одно поколение нашей страны. Галя – любимая девушка Жени Лукашина, главного героя легендарного фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром». Согласилась на эту роль, потому что у меня даже сомнений никаких не возникло. Это образ, любимый с детства. В «СамоИронии судьбы», которую вы увидите на ТНТ в новогоднюю ночь, мы немного поиронизировали, поэтому от классических героев картины будут лишь характерные черты. А вот обстоятельства будут очень неожиданными.

- Почему ваша героиня оказалась в объятиях Ипполита? Как вам кажется, Филипп Киркоров справился с ролью?

- Я не буду раскрывать всех карт, но это фантазия создателей и возможное развитие событий, о котором никто никогда не задумывался. Филипп прекрасно справился с ролью, это большой артист, как никто другой умеющий посмеяться над собой. Он не боится выглядеть комично. Мне кажется, что это лучший Ипполит из всех возможных.

- Не страшно было вам участвовать в проекте, после того как многие не оценили вашу игру в спектакле «Чудесный грузин»?

- Вы разве не помните мой девиз? Никогда ничего не бойтесь! Жизнь одна! Я уже привыкла к тому, что любой проект с моим участием обязательно активно обсуждается. Всегда найдутся те, кто добавит ложку дегтя в бочку с медом. Но я стараюсь и работаю для своих зрителей, для тех, кто принимает меня такой, какая я есть, кто меня любит и поддерживает. Именно для них, для своих людей, я всегда иду вперед с гордо поднятой головой. Я люблю эксперименты, всегда стараюсь использовать любые возможности, пробовать себя в новых амплуа. И я не собираюсь останавливаться только из-за того, что так хочется хейтерам.

Ольга Бузова в «СамоИронии судьбы». Фото: ТНТ

- Ремейк еще не вышел, а вокруг него уже кипят страсти. Многие раскритиковали фильм, мол, опошлили шедевр... Как вы к этому относитесь?

- Во-первых, наш фильм – это не ремейк, а скорее пародия, в которой будет множество сюжетов из всеми любимых фильмов! Во-вторых, повторюсь, я привыкла к хейту и стараюсь не обращать внимания на неконструктивную критику. А в данном случае критика не может быть конструктивной: как можно критиковать то, что вы еще не видели? Я знаю, что у зрителей ТНТ отличное чувство юмора. А также я считаю, что сейчас все так устали от того, что происходит вокруг, что порция хорошего, доброго юмора никому не повредит. По-моему, здорово после просмотра классической версии легендарного фильма Эльдара Рязанова под бой курантов улыбнуться вместе с нами над нашей иронией, а вернее самоиронией. Именно самоирония, как и любовь, спасет этот мир!

Блиц-опрос:

- На какую одну вещь вам будет нежалко потратить миллион рублей?

- На путевку маме или подарки для близких.

- Ваш главный вдохновитель?

- Те, кто находится со мной рядом, кого я смело могу назвать «мои люди» и, конечно же, любовь.

- К кому идете за поддержкой, когда хочется поплакать?

- Справляюсь сама либо обращаюсь к подругам и своей команде.

- В чем ваша главная слабость, а в чем сила?

- Могу сказать, что моя сила — это искренность и доверчивость. К сожалению, они же и являются моей слабостью.

Смотрите «СамоИронию судьбы» 31 декабря в 21:30 на ТНТ.

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