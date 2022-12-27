В ноябре жена звезды «Уральских пельменей» была признана королевой мира в конкурсе Lady World 2022. Фото: соцсети

Супруге звезды «Уральских пельменей» Надежде Мясниковой 40 лет, но она совершенно не выглядит на свой возраст. Жене юмориста постоянно делают комплименты не только сам Вячеслав Мясников, но и ее подписчики.

Они пришли в восторг и от эффектного образа Надежды Мясниковой, в котором она предстала в новом видео в социальных сетях.

Подписчиков восхитил новый образ Надежды Мясниковой. Фото: соцсети

- Всегда восхищаюсь вашей внешностью! В 40 лет немногие так выглядят. Вы большая молодец! А в этом образе такие локоны шикарные и макияж. Черное пальто вам тоже очень идет, - пишут в комментариях к видео.

Подобные комментарии можно найти под каждым новым постом Надежды Мясниковой: «Любуюсь вами!», «Надя расцветает все больше и больше», «Крастока!!! Одно слово – королева!».

Игривые комплименты успевает оставлять супруге и Вячеслав Мясников.

- Ого! Ну и красотка! – восторгается женой юморист.

Вячеслав нередко делает комплименты своей жене. Фото: соцсети

Напомним, в ноябре 2022 года Надежда Мясникова победила в международном конкурсе красоты Lady World - 2022. Она стала королевой мира. Создательница проекта Елена Шкуратова призналась «КП-Екатеринбург», что у жюри не было сомнений, чтобы отдать корону именно Надежде.

- Во-первых, она многодетная мама, и у них с Вячеславом очень дружная, крепкая, полноценная семья. Это очень показательно. Это то, что пропагандирует наш конкурс. А во-вторых, в свои 40 лет Надя выглядит как 25-летняя девушка. Она очень стройная, ухоженная и красивая. А в-третьих, она очень умная и эрудированная, - рассказывает Елена Шкуратова.

У жюри не было сомнений, чтобы отдать корону именно Надежде. Фото: соцсети

В интервью «КП-Екатеринбург» Надежда рассказала, как ей удается так молодо выглядеть.

- За это спасибо маме с папой. У них прекрасная генетика. Мне остается только сохранять эти природную красоту и молодость, которые передались по наследству. Для этого я стараюсь хотя бы два раза в неделю ходить в спортзал на фитнес либо пилатес. На диетах, на каких только можно, я уже пересидела. Сейчас просто стараюсь не есть на ночь и не есть вредную пищу. А труднее всего отказаться от колбасок. Не надо мне ни тортиков, ни булочек, а вот колбасу люблю, - делится Надежда.

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