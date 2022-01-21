Юлия Михалкова – актриса, телеведущая, писатель и сценарист Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Михалкова – актриса, телеведущая, писатель и сценарист. Многие знают ее благодаря шоу «Уральские пельмени», в котором она принимала участие несколько лет. Рассказываем, чем она еще запомнилась и как живет сейчас.

Юлия Михалкова родилась 12 июля 1983 году, родом из Верхней Пышмы, где училась в обычной школе. Она всегда мечтала быть актрисой.

В 2005 году Юлия Михалкова попала на «4 канал» в Екатеринбурге, где она вела вечерний прогноз погоды.

В 2009 году телеведущая попала в команду «Уральских пельменей». Она выступала в юмористических сценах, играла самые разные роли: от продавщицы в супермаркете до сексапильной белки.

В команде "Уральских пельменей" Юлия Михалкова выступала в юмористических сценах: от продавщицы в супермаркете до сексапильной белки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актриса долгое время была единственной девушкой среди мужчин, была изюминкой коллектива, благодаря чему запомнилась многим зрителям. С этим коллективом она проработала 10 лет.

За то время, пока Юлия Михалкова состояла в коллективе «Уральских пельменей», она успела провести прямую линию подобно президенту России, где за три часа приняла 52 звонка.

В 2018 году стало известно, что Юлия Михалкова баллотируется в Гордуму Екатеринбурга. Актриса выдвигалась от Ленинского района, но так и не стала депутатов, снявшись с предвыборной гонки.

29 декабря 2018 года Юлия Михалкова опубликовала пост в Instagram, где рассказала о разладе, который происходит в ее родном коллективе. Тогда она рассказала, что коллектив в «золотом составе» выступает только в Екатеринбурге и для телеканала СТС, а гастролируют по отдельности. Сама Михалкова не принимала участие в гастролях.

В 2019 году Юлия Михалкова ушла из шоу «Уральские пельмени». После ухода она не называла причин, по которым решила оставить коллектив.

После ухода из "Уральских пельменей" Юлия переехала в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но спустя время Юлия Михалкова написала, что ушла из «Уральских пельменей» по множеству причин, одна из них – боязнь «застрять в одном образе».

- Мои роли на 99% про эдакую простоватую девушку. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать, - говорила тогда актриса журналисту «КП-Екатеринбург».

В этот же год телеведущая переехала в Москву. Там она сыграла главную роль в сериале «Сториз» на телеканале СТС, вела детский КВН с комиком Михаилом Галустяном на СТС. Позднее она открыла свой бизнес – Центр правильной и красивой речи Юлии Михалковой «Речевик».

Сейчас Юлия снимается в кино и работает сценаристом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В 2020 году она выпустила книгу «Не говори мужчинам нет!». Идеей для этой книги она загорелась, отдыхая в США. Эта книга посвящена ее бывшим коллегам-мужчинам, здесь она рассказала об интригах, ссорах и других моментов закулисья.

В декабре 2021 года Юлия Михалкова написала сценарий к новому комедийному сериалу. Актриса планирует приступить к съемкам этой весной

Помимо работы сценаристом Юлия Михалкова активно ведет соцсети, принимает участие во всероссийских акциях, занимается спортом.

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