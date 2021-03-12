Не замужем: как живет Юлия Михалкова из «Уральских пельменей»

Полтора года назад Юлия Михалкова переехала в Москву Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Михалкова – одна из главных уральских звезд последнего десятилетия. Красавица, родом из Верхней Пышмы, не только много лет снималась в шоу «Уральские пельмени», но и пыталась заняться политикой, написала книгу, занималась и занимается благотворительностью, хотя по образованию она – учительница русского языка.

В 2005 году Юлию Михалкову взяли на самый известный телеканал в Екатеринбурге – 4 канал, где она в новостях рассказывала прогноз погоды. В 2009 году ее взяли в команду «Уральские пельмени», где она работала 10 лет.

В октябре 2019 года красавица заявила об уходе из шоу, после чего уехала жить в Москву. Там она сыграла главную роль в скетчкоме «Сториз» на телеканале СТС, а потом открыла собственный Центр правильной и красивой речи Юлии Михалковой «Речевик».

На Урале актриса часто снималась в оригинальных фотосессиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порой кажется, что общественная деятельность играет в жизни Михалковой, куда большую роль, нежели творчество. В Екатеринбурге она регулярно принимала участие в православных мероприятиях, например, рекламировала постную кухню. Выступала в защиту водных ресурсов во время экологических акций по уборке прибрежных территорий в Екатеринбурге.

Уже во время проживания в Москве Юлия Михалкова горячо поддержала поправки в Конституцию РФ, и даже снялась в агитационном ролике. До этого актриса изъявила желание стать депутатом Госдумы РФ (2016 год), но отозвала свою кандидатуру, а три года назад решила стать депутатом Гордумы Екатеринбурга. Она встречалась с жителями, центр уральской столицы был увешан ее листовками, но на выборы в итоге Михалкова не пошла. Сейчас Михалкова заявила, что не видит себя в политике.

Кстати до 2014 года Юлия Михалкова несколько лет встречалась со свердловским депутатом Игорем Даниловым. Сейчас официально актриса не замужем.

Михалкова регулярно приезжает в родной Екатеринбург. К примеру, летом прошлого года актриса прибыла в уральскую столицу, чтобы поздравить с днем рождения свою маму, да не просто поздравить, а подарить автомобиль.

Буквально на днях 37-летняя Юлия Михалкова рассказала, что закончила работу над большим сценарием. Она мечтает, что по этой рукописи снимут хорошее кино.

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