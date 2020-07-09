«Подойдет для дачи»: Юлия Михалкова растрогала свою маму до слез, подарив машину

9 Июль 2020 2020-07-09T15:17:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Юлия Михалкова умеет удивлять не только поклонников своего творчества, но и родных. Сегодня экс-участница «Уральских пельменей!» устроила неожиданный сюрприз для своей мамы. Юмористка специально прилетала в Екатеринбург, чтобы поздравить ее с Днем Рождения и вручить дорогой подарок - автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789619" frameborder="0"></iframe> Юлия Михалкова приготовила сюрприз для мамаы.Видео: Юлия Михалкова

- Сегодня для меня очень важный день – День рождения моей мамочки. Ради этого я сегодня прилетела в Екатеринбург на полдня, чтобы вручить ей этот замечательный подарок. Моя мама любит миниатюрные машинки. И я уверена, что это самый лучший вариант для поездок на дачу, - сообщила Юлия Михакова у себя на странице в Instagram.

Михалкова подвезла автомобиль к дому, где живет мама и позвонила.

- Мама, выходи, - кричит в трубку артистка.

Затем Юлия вручила новенькую иномарку Kio своей маме. Женщина даже расплакалась из-за сюрприза знаменитой дочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789620" frameborder="0"></iframe> Юлия Михалкова подарила маме машину.Видео: Instagram Юлии Михалковой

ИСТОЧНИК KP.RU