Евгений Ройзман - политик, историк и общественный деятель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный деятель, историк – так пишет он в описании социальных сетей он о себе. В прошлом Евгений Ройзман был мэром Екатеринбурга, а сейчас углубился в творчество общественную деятельность. Подробно рассказываем, кто такой Евгений Ройзман и чем он занимается сейчас.

Евгений Ройзман родился 14 сентября 1962 года в городе Свердловск.

О себе громко заявил в сентябре 1999 года, когда в Екатеринбурге процветала наркоторговля. Тогда он собрал народное восстание из 500 человек, которые вышли на борьбу с наркоторговцами. В этом же году Евгений Ройзман возглавил фонд «Город без наркотиков».

Следующие несколько лет Евгений Ройзман занимался реабилитацией наркоманов и общественной деятельностью.

В 2003 году общественный деятель Евгений Ройзман сделал первые шаги в политику. Тогда он был выбран депутатом Госдумы четверного созыва от одномандатного Орджоникидзевского округа Свердловской области, набрав около 40 процентов голосов.

В 2006 году он выступил лидером от одномандатного Орджоникидзевского округа Свердловской области. А по окончании срока работы депутатом в 2007 году вступил в партию «Справедливая Россия». К слову, до этого он не состоял ни в каких партиях.

В этом же году он был выдвинут от партии в декабрьские выборы в Госдуму пятого созыва, но позже был исключен из списка по решению федерального руководства партии. После этого он ушел из политики на несколько лет.

В 2011 год по приглашению предпринимателя Михаила Прохорова вступил в партию «Правое дело». Евгений Ройзман собирался войти в федеральный список партии на выборах в Госдуму шестого созыва. Но из-за давления в итоге покинул «Правое дело». В это же время стали появляться слухи, что Евгений Ройзман собирается баллотироваться на пост губернатора Свердловской области, однако в выборах он участия также не принял.

8 сентября 2013 года народ выбрал Евгения Ройзмана мэром Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

С февраля 2013 года стали появляться первые новости о том, что Евгений Ройзман собирается баллотироваться на пост мэра Екатеринбурга. Однако в интервью с журналистом «КП-Екатеринбург» он сказал следующее:

- У меня мэрских амбиций никогда не было. И это настоящая правда. Запишите дословно, - говорил тогда Евгений Ройзман.

Позднее 28 июля 2013 года появилась первая официальная новость, что один из лидеров фонда «Город без наркотиков» официально стал кандидатом на пост главы Екатеринбурга.

- Зарегистрировали и выдали очень красивое удостоверение, - говорил тогда Евгений Ройзман. – Теперь я уже по-другому стал смотреть на город.

8 сентября 2013 года народ выбрал Евгения Ройзмана мэром Екатеринбурга, обойдя 12 других кандидатов. Суд подтвердил это решение.

На новом месте выбранный мэр Екатеринбурга на первом месте показал себя сдержанным дипломатом, несмотря на то, что раньше он неердко проявлял себя бунтарем.

За время работы мэром Екатеринбурга он принимал участие в заседаниях Гордумы. Он ввел еженедельный прием горожан, по которому вся информация об актуальных проблемах свердловчан собиралась и передавалась сити-менеджеру Александру Якобу, который занимался экономическими вопросам города и стратегией его развития.

22 мая 2018 года стало известно, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман досрочно уходит в отставку. Поводом для такого решения стала отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга.

В пандемию Евгений Ройзман отмечал, что стал больше писать стихи. Творческому порыву он отдается и до сих пор.

Сейчас Евгений Ройзман активно занимается общественной деятельностью и спортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас публикует короткие четверостишья в своих соцсетях, а его посты в «Твиттере» разлетаются по интернету. Евгений Ройзман известен своими яркими цитатами, часть из которых стали мемами: «Все всё понимают», «Грязь у тебя в душе» и другие.

Евгений Ройзман в 2022 году активно занимается общественной деятельностью, благотворительностью, активно занимается спортом и устраивает пробежки. В политику в ближайшее время он возвращаться не собирается. Так, он, например, отказался от выдвижения на очередных выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре.

«Всё равно не пропустят», - кратко прокомментировал общественный деятель свое решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Ройзман: «Иду в мэры Екатеринбурга, чтобы защитить свой фонд!». Михаил Прохоров предлагает выдвинуть руководителя фонда «Город без наркотиков» на пост в главы Екатеринбурга в ближайшие выборы (подробнее)

Евгений Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах в 2022 году. Бывший мэр Екатеринбурга не намерен врываться в политическую гонку (подробнее)