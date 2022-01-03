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Общество3 января 2022 15:47

Евгений Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах в 2022 году

Бывший мэр Екатеринбурга не намерен врываться в политическую гонку
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
В 2017 году Евгений Ройзман выдвигал свою кандидатуру на выборы главы региона.

В 2017 году Евгений Ройзман выдвигал свою кандидатуру на выборы главы региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом 2022 году ожидаются выборы губернатора Свердловской области. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман участвовать в них не намерен. При этом раньше ходили слухи о том, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора.

- Это абсолютная ложь. Я думаю, что это был всего лишь какой-то согласованный вброс. Кто-то просто хочет привлечь ко всей этой истории внимание, - заявил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Евгений Ройзман. - Мой рейтинг в обществе итак выше, чем у мэра и губернатора, вместе взятых.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман участвовать в них не намерен.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман участвовать в них не намерен.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее, в 2017 году Евгений Ройзман выдвигал свою кандидатуру на выборы главы региона. Тогда бывший градоначальник объяснял свое решение тем, что городу нужно вернуть его градостроительные полномочия.

Досье «КП»

Ф.И.О.: Ройзман Евгений Вадимович

Дата рождения: 14 сентября 1962 года.

Место рождения: город Свердловск, Свердловская область

Карьера: В 1999 году вместе с единомышленниками основал фонд «Город без наркотиков». С декабря 2003 года по декабрь 2007 был депутатом Государственной думы в составе комитета по безопасности, а также работал в составе комиссии при правительстве РФ по противодействию наркотикам. С 2013 по 2018 год был Главой Екатеринбурга.

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