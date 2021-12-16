Ройзман продает за миллион картины Воловича, чтобы помочь трехлетнему Марку со СМА

Евгений Ройзман планировал оставить триптих в музее, но сейчас хочет, чтобы он принес реальную пользу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выставил на продажу триптих Виталия Воловича «Страх и отчаяние в Третьей империи» за миллион рублей. Деньги пойдут на лекарство для трехлетнего Марка Угрехелидзе со СМА (спинально-мышечной атрофией). Мальчику нужен укол «Золгенсма», который стоит больше 150 миллионов рублей, чтобы остановить страшную болезнь.

- Я хотел, чтоб этот триптих остался в музее, заставлял людей думать, сопротивляться надвигающейся тьме и верить в победу добра над злом, но это потом. Сейчас он должен принести конкретную пользу, - написал Ройзман на своей странице в Facebook.

Ройзман ощущал при взгляде на триптих силу, растерянность и желание сопротивляться происходящему. Фото: страница Евгения Ройзмана в Facebook

Он рассказал, что триптих ему когда-то показал лауреат Нобелевской премии мира, журналист Дмитрий Муратов. Ройзмана впечатлили картины. Он отметил, что всегда считал Воловича одним из лучших русских художников-графиков. Бывший мэр ощущал при взгляде на триптих силу, растерянность и желание сопротивляться происходящему.

По словам Ройзмана, позже Муратов подарил ему одну из картин. Когда бывший глава Екатеринбурга заболел и попал в больницу, его друг поинтересовался, что он может для него сделать.

- И я, вдруг, не задумываясь говорю: «Дима, уступи мне две работы Воловича, и я буду здоров», - пишет Ройзман.

Муратов растерялся, но согласился. При первой же встрече он отдал триптих.

Ранее, 20 октября 2021 года, Евгений Ройзман выставил на продажу картину «Глава Екатеринбурга ведет прием граждан». На ней изображен он сам в окружении горожан, которые пришли поделиться с ним своими проблемами. Эту картину ему подарила мэрия на 55-летие. Стартовая цена полотна составляла миллион рублей. Деньги Ройзман планировал передать на лечение Марка Угрехелидзе, и двухлетнего Кости Каткова со СМА.

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