Евгению Ройзману понадобился час, чтобы продать картину за 1 миллион рублей

Через час после публикации Евгению Ройзману позвонил покупатель. Фото: личная страница политика в Facebook

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 20 октября выставил на продажу свою картину «Глава Екатеринбурга ведёт приём граждан», подаренную ему Администрацией на 55-летее. Вырученные средства он планировал отдать мальчикам, которые страдают спинально мышечной атрофией (СМА).

- Эта картина мне очень нравится, так как является исторической ценностью. Она соответствует действительности, именно поэтому ценна для меня, - рассказывает Евгений Ройзман.

Картину удалось продать за час. Фото: twitter Евгения Ройзмана

По словам бывшего мэра, меньше через час после объявления о продаже, с ним связался бизнесмен по имени Евгений и предложил выкупить у него картину. Покупатель заявил, что в несколько приемов переведет средства в благотворительный фонд Ройзмана, а после передаст покупку обратно в музей. На уговоры бывшего мэра дать небольшой комментарий, мужчина ответил, что не хочет придавать этот поступок огласке. 1 ноября произведение искусства было передано директору «Музея наивного искусства» Андрею Бобрихину.

- Этот поступок вдохновил известных уральских художников: Леонида Баранова, Александра Ростоцкого и других выставить свои работы на аукцион, а полученные деньги безвозмездно направить на счета больных мальчиков, - добавляет Евгений Ройзман.

Часть средств пойдет маленькому Косте. Фото: Фонд Евгения Ройзмана

Мальчики, которые получат средства, вырученные от продажи картин - это 3-летний Марк Угрехелидзе, и 2-годовалый Костя Катков. Чтобы побороть недуг, мальчикам нужен самый дорогой укол в мире препаратом «Золгенсма». Стоимость лекарства более 160 миллионов рублей.

На данный момент собрано всего 50 миллионов рублей. Родители детей выразили отдельную благодарность за помощь Евгению Вадимовичу.

А часть - Марку, которому тоже требуется самое дорогое в мире лекарство. Фото: Фонд Евгения Ройзмана

СПРАВКА «КП»

Опасность спинальной мышечной атрофии заключается в том, что если вовремя не начать лечение, может наступить паралич и отказ работы легких. При этом препараты, которые могут облегчить жизнь ребенку с этим заболеванием, стоят колоссальных денег. Единоразовый укол американского препарата «Золгенсма» стоит 160 миллионов рублей. В России есть препарат «Спинраза». Годичный курс из шести уколов оценивается в 45-50 миллионов рублей. После этого каждый год нужно ставить по три укола. А это еще 20 миллионов рублей в год.