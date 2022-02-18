Знаменитая ведущая не стесняется обнажать перед камерой свое тело. Фото: instagram Юлии Михалковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась со своими подписчиками откровенными фото. Актриса не стесняется обнажать перед камерой стройную фигуру и подтянутое тело. На фото она стоит в спортивной толстовке и нижнем белье.

Фото: instagram Юлии Михалковой

В последнее время актриса нередко публикует фотографии с откровенных фотосессий. Например, недавно в своем instagram она опубликовала две фотографии с пышными формами.

- Посмотрите очень внимательно и помогите выбрать: на каком фото больше счастья, - подписала пост экс-участница шоу «Уральские пельмени».

Недавно Юлия Михалкова объявила о том, что по ее сценарию снимут сериал. У себя в instagram известная ведущая объявила кастинг среди детей по всей стране.

Фото: instagram Юлии Михалковой

- На одну из главных ролей в моем сериале ищем мальчика 5-6 лет: серьезного и смышленого. Место проживания значения не имеет – шансы равны и у москвича, и у жителя, например, села Палочка Томской области, - написала в посте Михалкова.

Бывшая участница «Уральских пельменей» совместно с другими авторами написала сценарий к новому комедийному сериалу. На это у актрисы ушло чуть больше трех месяцев.

Фото: instagram Юлии Михалковой

Ранее «КП-Екатеринбург» помогла волонтеру, который помогает детям с СМА, встретиться с Андреем Рожковым и подарить ему картину.

А также мы рассказывали о том, кто может заменить Александра Маслякова в КВН, как Вячеслав Мясников встретил первую жену и как очаровывал ее походом походами в кино на «Титаник».

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