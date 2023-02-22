Авантюра с Ольгой Бузовой: Мария Погребняк раскрыла тайну внезапного исчезновения

Мария Погребняк снимается в проекте, который ведет ее лучшая подруга Ольга Бузова. Фото: соцсети

Светская львица Мария Погребняк почти на два месяца пропала из социальных сетей. Известная блогер перестала делиться подробностями своей жизни и пообещала подписчикам объяснить, что с ней происходит, как только это станет возможным.

- В моей жизни происходят важные перемены. Многие уже догадались, что это, - рассказывала недавно подписчикам блогер.

Теперь тайна, наконец, раскрыта – Мария Погребняк снимается в популярном проекте.

- Да! Я – участница шоу «Новые звезды в Африке», - объявила светская львица.

Мария Погребняк стала участничей «Новые звезды в Африке». Фото: соцсети

Съемки проекта, в котором селебрити будут выживать в лагере в дикой саванне стартовали на ТНТ. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

- Правила проекта будут жесткими: у участников не будет никакой еды. Зарабатывать придется как ее, так и кухонную утварь. Каждую неделю один из участников покидает шоу, но на его место приходит «новичок». До финала дойдут сильнейшие, - рассказывает «КП-Екатеринбург» авторы проекта.

В «Новых звездах в Африке» также принимают участие десять звездных участников, среди которых спортсмены, актеры, блогеры. Пока раскрыты имена лишь нескольких из них. В экстремально-приключенческом проекте также снимаются актеры Эвелина Бледанс и Виталий Гагунский и блогер Алина Акилова.

Ольга Бузова и Мария Погребняк дружат больше 10 лет. Фото: соцсети

Напомним, Мария Погребняк и Ольга Бузова дружат уже больше 10 лет. По сей день они считают друг друга самыми близкими людьми и делятся признаниями в любви в социальных сетях. В интервью «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк признавалась, что никому в своей жизни не доверяет так как Бузовой.

- Оля всегда проявляет ко мне невероятную заботу и любовь. Если я заболею, она всегда с курьером доставляет мне лекарства, фрукты. С Днем рождения поздравляет ровно в 0:00, не важно, где и с кем она находится, и всегда в этот момент ее водитель уже стоит у меня под дверью с огромной корзиной цветов. Если вдруг у меня что-то случается, Оля освободит все свои дела, и всегда будет рядом, всегда поможет и поддержит. Не каждая подруга так может, - делится светская львица.

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