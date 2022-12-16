«Сделал свой выбор»: Мария Погребняк раскритиковала отверженного везде Ивана Урганта

Марию Погребняк не удивило, что Ивана Урганта убирают из всех популярных российских проектов Фото: Иван МАКЕЕВ

Известного телеведущего Ивана Урганта убирают из всех популярных российских программ и мероприятий.

В начале декабря стало известно, что шоумен не провел «Золотой граммофон», ведущим которого он был на протяжении 13 лет. Его на церемонии вручения премии в 2022 году заменил Вадим Галыгин. Затем появилась новость о том, что Иван Ургант должен был стать ведущим крупной новогодней вечеринки в Москве, но внезапно его убрали из шоу, заменив Идой Галич и Дмитрием Хрусталевым.

Такие новости совсем не удивили светскую львицу Марию Погребняк.

- Ивана Урганта отменяют в качестве ведущего уже везде. Иван – отличный шоумен и его, конечно, не хватает, но он сделал свой выбор и спасибо ему за то, что не опускается до мерзких высказываний. Хотя удивительно, что политика нашей страны последовательна на протяжении 20 лет и до этого года она не вызывала у Ивана нареканий, он спокойно работал на федеральном канале, его все устраивало, как и остальных, - хлестко подметила блогер Мария Погребняк.

Ивана Урганта и Сергея Светлакова не позвали в «Елки-9», в которой снимались больше 10 лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тем временем, популярный ведущий не появился и в новой части «Елок». Создатель «Елки-9» Евгений Кулик признался «КП-Екатеринбург», что Иван Ургант, как и его бессменный напарник Сергей Светлаков не справились бы с новыми задачами.

- Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились, - пояснил свою позицию создатель «Елки-9».

В то время как Сергей Светлаков отказался комментировать слова Евгения Кулика, Иван Ургант отнесся к ним с юмором.

- Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик», - отшутился ведущий.

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