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Звезды16 декабря 2022 11:47

«Сделал свой выбор»: Мария Погребняк раскритиковала отверженного везде Ивана Урганта

Мария Погредняк хлестко высказалась об изгнании Ивана Урганта из российских проектов
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Марию Погребняк не удивило, что Ивана Урганта убирают из всех популярных российских проектов

Марию Погребняк не удивило, что Ивана Урганта убирают из всех популярных российских проектов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Известного телеведущего Ивана Урганта убирают из всех популярных российских программ и мероприятий.

В начале декабря стало известно, что шоумен не провел «Золотой граммофон», ведущим которого он был на протяжении 13 лет. Его на церемонии вручения премии в 2022 году заменил Вадим Галыгин. Затем появилась новость о том, что Иван Ургант должен был стать ведущим крупной новогодней вечеринки в Москве, но внезапно его убрали из шоу, заменив Идой Галич и Дмитрием Хрусталевым.

Такие новости совсем не удивили светскую львицу Марию Погребняк.

- Ивана Урганта отменяют в качестве ведущего уже везде. Иван – отличный шоумен и его, конечно, не хватает, но он сделал свой выбор и спасибо ему за то, что не опускается до мерзких высказываний. Хотя удивительно, что политика нашей страны последовательна на протяжении 20 лет и до этого года она не вызывала у Ивана нареканий, он спокойно работал на федеральном канале, его все устраивало, как и остальных, - хлестко подметила блогер Мария Погребняк.

Ивана Урганта и Сергея Светлакова не позвали в «Елки-9», в которой снимались больше 10 лет

Ивана Урганта и Сергея Светлакова не позвали в «Елки-9», в которой снимались больше 10 лет

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тем временем, популярный ведущий не появился и в новой части «Елок». Создатель «Елки-9» Евгений Кулик признался «КП-Екатеринбург», что Иван Ургант, как и его бессменный напарник Сергей Светлаков не справились бы с новыми задачами.

- Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились, - пояснил свою позицию создатель «Елки-9».

В то время как Сергей Светлаков отказался комментировать слова Евгения Кулика, Иван Ургант отнесся к ним с юмором.

- Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик», - отшутился ведущий.

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