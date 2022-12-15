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Звезды15 декабря 2022 10:38

«Лучше сходите на концерт Кобзона»: оскандалившаяся Монеточка язвительно ответила на критику зрителей

Оскандалившаяся Монеточка отправила недовольных ее выступлением зрителей на концерт ушедшего из жизни Иосифа Кобзона
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Лиза Монеточка упомянула Иосифа Кобзона, отвечая на обвинения зрителей на ее концерте в Хельсинки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лиза Монеточка упомянула Иосифа Кобзона, отвечая на обвинения зрителей на ее концерте в Хельсинки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оскандалившаяся певица Лиза Монеточка ответила на критику недовольным ее выступлением зрителям и упомянула SHAMAN и Кобзона.

Певица уже несколько месяцев живет в Европе и дает концерты за рубежом. Однако талант Монеточки, кажется, не пользуется там спросом. После выступления в Хельсинки на нее ополчились зрители, обвиняя в плохом вокале. На что певица дала весьма язвительный ответ.

- Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы – ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или … Кобзона, - выдала исполнительница.

Напомним, легендарного российского и советского певца, Народного артиста СССР Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года в Москве.

Лиза Монеточка не раз оказывается в центре скандала. У певицы были затяжные суды со Стасом Костюшкиным. Экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате. По решению суда исполнительница была вынуждена выплатить Костюшкину полмиллиона рублей.

А в начале декабря 2022 года исполнительнице пригрозил судом журнал «Лиза», обвинив певицу в незаконном использовании их товарного знака.

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