«Лучше сходите на концерт Кобзона»: оскандалившаяся Монеточка язвительно ответила на критику зрителей

Лиза Монеточка упомянула Иосифа Кобзона, отвечая на обвинения зрителей на ее концерте в Хельсинки. Фото: Борис КУДРЯВОВ Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оскандалившаяся певица Лиза Монеточка ответила на критику недовольным ее выступлением зрителям и упомянула SHAMAN и Кобзона.

Певица уже несколько месяцев живет в Европе и дает концерты за рубежом. Однако талант Монеточки, кажется, не пользуется там спросом. После выступления в Хельсинки на нее ополчились зрители, обвиняя в плохом вокале. На что певица дала весьма язвительный ответ.

- Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы – ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или … Кобзона, - выдала исполнительница.

Напомним, легендарного российского и советского певца, Народного артиста СССР Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года в Москве.

Лиза Монеточка не раз оказывается в центре скандала. У певицы были затяжные суды со Стасом Костюшкиным. Экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате. По решению суда исполнительница была вынуждена выплатить Костюшкину полмиллиона рублей.

А в начале декабря 2022 года исполнительнице пригрозил судом журнал «Лиза», обвинив певицу в незаконном использовании их товарного знака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жизнь в тюрьме или на свободе»: Монеточка вновь оказалась в центре грандиозного скандала. Журнал «Лиза» пригрозил Монеточке судом из-за использования товарного знака (подробнее)

Суд Костюшкина против Монеточки обернулся грандиозным скандалом. Рассказываем подробности противостояния звезд эстрады (подробнее)

Биография Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее титулованный артист России (подробнее)

Память Иосифа Кобзона могут увековечить в Москве. Глава Комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, что в столице могут увековечить память Иосифа Кобзона (подробнее)