Представители Монеточки бойкотировали суд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу Стаса Костюшкина против Лизы Монеточки (Елизаветы Гырдымова). Бывший солист группы «Чай вдвоем» просит 900 тысяч рублей из-за плагиата аранжировки песни «Женщина я не танцую».

Мелодия стала основой для трека «Мама я не зигую». Костюшкин почти год пытался решить конфликт мирно, готов был на обоюдный пиар, бартер или незначительную сумму компенсации. Однако, представители певицы бойкотировали переговоры, а потом и вовсе не пришли в суд.

- К сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение, - объяснял в своем блоге в Instagram Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина.

Как и ожидалось, Монеточка лично в суд не пришла. Ее интересы представлял юрист.

- Истец (Костюшкин) является автором произведения «Женщина я не танцую». Ответчик использовал контрафактное музыкальное произведение без разрешения правообладателя. Просим ответчику (Монеточке) запретить использование плагиата и взыскать с него 900 тысяч рублей, - объяснили свои требования адвокаты Костюшкина.

Представитель Монеточки попросил предоставить доказательства того, что на записи концерта именно Гырдымова. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Представители Костюшкина узнали о краже песни в апреле 2018. Стас Костюшкин указан автором на всех цифровых площадках. Юрист Гырдымовой Василий Савченко попросил предоставить документы.

- В нашем случае истец является автором произведения, пока не доказано обратное, - добавили представители Стаса Костюшкина.

В ответ сторона Монеточки заявила, что певица не крала песню.

- Это всего лишь пародия. Гырдымова никогда не выступала на концертах, а только на девичниках или небольших вечеринках, - сказал юрист.

Сторона истца напомнила, что было много записей с этой песней в исполнении Монеточки. Позже они были заблокированы в Интернете по требованию правообладателя.

Судья Елена Грязных попросила продемонстрировать несколько примеров, когда Гырдымова исполняла чужую песню. Адвокаты Костюшкина показали на телефоне запись с концерта в Хабаровске.

В момент просмотра случилось немыслимое - представитель Монеточки заявил, что не знает, как она выглядит. И попросил предоставить доказательства того, что на видео именно Гырдымова.

- Вы не знаете, как выглядит человек, которого вы представляете?! - спросил Роман Лалаян. - Давайте зайдем в Яндекс или Google, покажем вам ее фото.

- Мне по почте выслали доверенность! Я ее вчера получил! - пояснил юрист Василий Савченко.

После этого суд объявил перерыв до 12:30, чтобы стороны могли обсудить возможность заключения мирового соглашения.

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