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Общество2 июля 2021 13:46

«Певица с нежным ангельским голосом»: как выглядела Монеточка до популярности

Фотографии певицы Монеточка до ее славы
Александра СУББОТИНА
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Лиза родилась в Екатеринбурге, именно здесь и зарождалась карьера певицы

Лиза родилась в Екатеринбурге, именно здесь и зарождалась карьера певицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елизавета Гырдымова - российская певица и представительница русского антифолка, больше известная под псевдонимом Монеточка.

Лиза родилась в Екатеринбурге, именно здесь и зарождалась карьера певицы. В 2016 году у певицы вышел первый альбом «Психоделический клауд-рэп», тогда она только окончила одиннадцать классов в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета.

Благодаря своим трекам певица быстро смогла набрать аудиторию, но широко известна она стала благодаря своему первому хиту «Каждый раз»

Благодаря своим трекам певица быстро смогла набрать аудиторию, но широко известна она стала благодаря своему первому хиту «Каждый раз»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 19 лет юная исполнительница отправилась в Москву и там же поступила на специальность «продюсер» во Всероссийский государственный институт кинематографии, но первую практику будущая поп-певица проходила на одном из телеканалов родного Екатеринбурга.

Благодаря своим трекам певица быстро смогла набрать аудиторию, но широко известна она стала благодаря своему первому хиту «Каждый раз». Сейчас Лиза готовится к своему осеннему туру, а фанатам обещает, что скоро опубликует анонс предстоящего тура в своем Instagram.

В аккаунте певицы сети Instagram мы можем наблюдать за свежими фотографиями звезды, которые она начала публиковать, уже имея популярность. Из-за этого у многих пользователей сети складывается впечатление об исполнительнице, как о девушке, «идеальной с пеленок», возможно, этого и хотела добиться поп-певица, но многих интересует ее внешность до становления карьеры.

Редакция «КП-Екатеринбург» еще до отъезда Елизаветы в Москву пообщалась с певицей. По сравнению с той Лизой, которая скоро получит среднее образование, исполнительница сейчас выглядит намного притягательнее и эксцентричнее. Однако, девушка осталась все так же верна своему старому стилю. Одежда у звезды не только привычная для нас спортивная там есть, как и растянутые свитшоты, сандалии, кроссовки, так и платья, которые составляют практически основную часть гардероба Лизы.

Внешний вид певицы за 4 года проведенные в Москве практически не изменился

Внешний вид певицы за 4 года проведенные в Москве практически не изменился

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внешний вид певицы за 4 года проведенные в Москве практически не изменился. Девушка ни разу не прибегала к операциям для коррекции внешности. Более того, впервые Монеточка сменила свой привычный облик на образ повзрослевшей леди лишь однажды - к выходу клипа на песню «Нимфоманка».

Лиза перекрасила волосы - стала брюнеткой, избавилась от своих кудрей. Певица пообещала, что новый ее образ будет вместе с ней, начиная с этого клипа. Такую резкую смену имиджа, Елизавета объяснила тем, что ей надоело быть маленькой смешной девочкой и строить из себя «аниме-младенца» исполнительница больше не собирается.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ