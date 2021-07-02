«Певица с нежным ангельским голосом»: как выглядела Монеточка до популярности

Лиза родилась в Екатеринбурге, именно здесь и зарождалась карьера певицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елизавета Гырдымова - российская певица и представительница русского антифолка, больше известная под псевдонимом Монеточка.

Лиза родилась в Екатеринбурге, именно здесь и зарождалась карьера певицы. В 2016 году у певицы вышел первый альбом «Психоделический клауд-рэп», тогда она только окончила одиннадцать классов в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета.

Благодаря своим трекам певица быстро смогла набрать аудиторию, но широко известна она стала благодаря своему первому хиту «Каждый раз» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 19 лет юная исполнительница отправилась в Москву и там же поступила на специальность «продюсер» во Всероссийский государственный институт кинематографии, но первую практику будущая поп-певица проходила на одном из телеканалов родного Екатеринбурга.

Благодаря своим трекам певица быстро смогла набрать аудиторию, но широко известна она стала благодаря своему первому хиту «Каждый раз». Сейчас Лиза готовится к своему осеннему туру, а фанатам обещает, что скоро опубликует анонс предстоящего тура в своем Instagram.

В аккаунте певицы сети Instagram мы можем наблюдать за свежими фотографиями звезды, которые она начала публиковать, уже имея популярность. Из-за этого у многих пользователей сети складывается впечатление об исполнительнице, как о девушке, «идеальной с пеленок», возможно, этого и хотела добиться поп-певица, но многих интересует ее внешность до становления карьеры.

Редакция «КП-Екатеринбург» еще до отъезда Елизаветы в Москву пообщалась с певицей. По сравнению с той Лизой, которая скоро получит среднее образование, исполнительница сейчас выглядит намного притягательнее и эксцентричнее. Однако, девушка осталась все так же верна своему старому стилю. Одежда у звезды не только привычная для нас спортивная там есть, как и растянутые свитшоты, сандалии, кроссовки, так и платья, которые составляют практически основную часть гардероба Лизы.

Внешний вид певицы за 4 года проведенные в Москве практически не изменился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внешний вид певицы за 4 года проведенные в Москве практически не изменился. Девушка ни разу не прибегала к операциям для коррекции внешности. Более того, впервые Монеточка сменила свой привычный облик на образ повзрослевшей леди лишь однажды - к выходу клипа на песню «Нимфоманка».

Лиза перекрасила волосы - стала брюнеткой, избавилась от своих кудрей. Певица пообещала, что новый ее образ будет вместе с ней, начиная с этого клипа. Такую резкую смену имиджа, Елизавета объяснила тем, что ей надоело быть маленькой смешной девочкой и строить из себя «аниме-младенца» исполнительница больше не собирается.