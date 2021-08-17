Иск к исполнительнице рассматривает Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге началось рассмотрение иска Стаса Костюшкина к Лизе Монеточке (Елизавета Гырдымова). Бывший солист группы «Чай вдвоем» просит 900 тысяч рублей из-за плагиата аранжировки песни «Женщина я не танцую».

Мелодия стала основой для трека «Мама я не зигую». Костюшкин почти год пытался решить конфликт мирно, готов был на обоюдный пиар, бартер или незначительную сумму компенсации. Но менеджеры Монеточки не были заинтересованы в таком. Дошло до того, что они предложили Стасу сто долларов лишь бы он не мучил их звонками.

- К сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение, - объяснял в своем блоге в Instagram Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина.

Как и ожидалось, со стороны ответчика, то есть со стороны Монеточки, никто не пришел Фото: Олег ГАЛИМОВ

Решать спор пришлось Екатеринбурге, так как юная исполнительница до сих пор прописана у родителей.

Как и ожидалось, со стороны ответчика, то есть со стороны Монеточки, никто не пришел. - Повестка по не ясным причинам не была доставлена до ответчика, - пояснила судья.

Представители Костюшкина отметили, что повестка была отправлена ответчикам ещё 24 июля. Несмотря на требование Романа Лалаяна рассмотреть дело без второй стороны, суд отложил слушание на 2 сентября.