Менеджмент исполнительницы отказался от переговоров в досудебном порядке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян раскрыл подробности скандала вокруг певицы Монеточки. С популярной исполнительницы требуют 900 тысяч рублей за использование аранжировки песни «Женщина, я не танцую».

- Смысл этой истории в том, что российский шоу-бизнес – это некая семья, в которой каждый друг другу помогает, идет навстречу. Примером того как раз была история с Костюшкиным и Nilleto, когда он использовал текст и музыку под себя. Аранжировка, фонограмма – все было использовано в рамках договоренностей. Что могу сказать, к сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение, - объясняет Роман Лалаян в своем блоге в Instagram.

Иск уже зарегистрирован в суде Екатеринбурга. Скорее всего, в ходе разбирательств размер требуемой суммы возрастет.

- Использование чужих треков, заработок на интеллектуальной собственности другого человека - это как получить премию за работу твоего коллеги, - добавляет юрист.

Ранее представители Костюшкина заявляли, что на протяжении года пытались урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Но менеджмент Монеточки отказался выплачивать $ 2000. «Комсомолка» попыталась связаться с менеджером певицы, но на момент публикации ответ так и не поступил.