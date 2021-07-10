Сейчас с певицы требуют 900 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову, которая больше известна как Монеточка. Причиной иска стал плагиат, а именно заимствование мелодии из песни «Женщина, я не танцую». Схожую музыку можно услышать в композиции Монеточки «Мама я не зигую».

По словам юриста Романа Лалаяна, представляющего Костюшкина, переговоры с менеджментом певицы велись больше года. Но Монеточка и ее команда отказались урегулировать спор в досудебном порядке.

- Речь идет о сумме в $2000, также наша сторона была готова договориться о бартере, - рассказывает «КП» Роман Лалаян. – Продюсерам Стаса Костюшкина был дан ответ, что им готовы выплатить лишь $100, но это было сделано, чтобы от них побыстрее отвязались. Самое удивительное, что ранее подобный конфликт интересов был у Нилето и Костюшкина. Но они договорились о взаимном пиаре, записали совместное видео.

Суд по делу пройдет в Екатеринбурге, ответчиком по делу выступает сама Гырдымова. Но вряд ли певица лично будет присутствовать на заседаниях. Теперь от нее требуют выплатить 900 тысяч рублей за незаконное использование чужой музыки.

- Плагиат очевидец. Не нужно быть профессиональным вокалистом, чтобы понять это, - добавил Роман Лалаян.

Напомним, что в прошлом году Монеточка вышла замуж. Известно, что Лиза Гырдымова купила себе коттедж в Сочи.