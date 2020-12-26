Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) вышла замуж. Об этом 22-летняя исполнительница объявила в своем Instagram, опубликовав фото с обручальными кольцами. Сама исполнительница не назвала имя мужа, но поклонники во всю обсуждают, что суженным стал ее продюсер Виктор Исаев. Именно с ним Монеточка живет в новом доме за 15 миллионов рублей в горах Сочи. Не обошлось без самоиронии, на кольцах видна надпись – «Любовь слепа».Примечательно, что в прошлом году Монеточка должна была выйти замуж за блогера Егора Лоскутова. Но в последний момент торжество пришлось отменить. После расставания Монеточка не общается с Лоскутовым.- У меня было колечко на пальчике. И, на самом деле, я очень этого хотела. У меня было внутреннее ощущение, что с этим белым платьем и кольцом в мою жизнь придет счастье. Но, когда дело дошло до свадьбы, я очень испугалась и почувствовала, что меня все это напрягает, что я совершенно к такому не готова. Я очень рада, что мы все отменили, иначе бы я сбежала в день свадьбы. Этот мальчик ворвался в мою жизнь как принц на белом коне. Подарки, развлечения, решение всех вопросов, - призналась певица в интервью Юрию Дудю.Биография певицы Лизы Монеточка начиналась на Урале. Будущая звезда появилась на свет в Екатеринбурге 1 июня 1998 года в семье строителя и турагента. Родители сразу увидели, что их дочь - творческий человек, поэтому отправили ее школу № 32 с углубленным изучением литературы, ИЗО, музыки и других гуманитарных предметов. Она закончила девять классов и решила продолжить обучение в СУНЦ УрФУ - одном из самых перспективных учебно-научных центров страны. Кстати, тогда журналисты “Комсомолки” побывали в гостях у будущей звезды и узнали, как она проводит свободное время.Еще в детстве Лиза вовсю писала стихи и играла на музыкальных инструментах, но не думала, что будет всерьез заниматься музыкой. Только в старших классах она начала сочинять песни, придумала псевдоним Монеточка (Лизавета-Монета рифмуется, - поясняла она “Комсомолке”) и стала выкладывать записи своего творчества в интернет.