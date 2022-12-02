«Жизнь в тюрьме или на свободе»: Монеточка вновь оказалась в центре грандиозного скандала

Журнал «Лиза» потребовал певицу удались свой логотип из соцсетей певицы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певице Лизе Монеточке снова пригрозили судом. Журнал «Лиза» потребовал удались свой логотип из соцсетей певицы. Об этом Елизавета Гырдымова рассказала в instagram*, показав претензию о неправомерном использовании товарного знака, которая ей прилетела.

- Требуем прекратить незаконное использование товарного знака незамедлительно. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящей претензии в указанный срок заявитель будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд, - говорится в тексте документа.

О сложившейся ситуации певица поспешила высказаться в социальных сетях.

- Что мы с вами выберем: жизнь в тюрьме, но с классной аватаркой, или на свободе, но со скучной, никому не интересной картинкой на заставке в соцсетях?, - обратилась к подписчикам Монеточка.

Певица решила не оспаривать претензию. Фото: соцсети Монеточки

Певица призналась, что журнал «Лиза» ассоциируется у нее с детством и приятными воспоминаниями.

- Мой любимый журнал «Лиза»… Только увижу его и сразу воспоминания из детства, когда мама приносит его, и ты сидишь, кроссворды разгадываешь. Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией. Это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной, - говорит Гырдымова.

Несмотря на это певица все же поменяла аватарку во всех соцсетях. А для того, чтобы выбрать новую картинку певица устроила голосование среди подписчиков.

- Страх любого маркетолога в 2022 году – это ассоциироваться с Лизой Монеточкой. У нее ведь семейные ценности в instagram* каждый день, а также благотворительность, помощь людям, а также готовка, добро, созидание, логика и отвага, - в шутку добавила Монеточка.

Монеточка родила дочку Нину 17 августа 2022 года Фото: соцсети Монеточки

До этого у певицы были затяжные суды со Стасом Костюшкиным. Летом прошлого года экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате. Мол, она использовала музыку в песне «Женщина, я не танцую», в своей работе «Мама, я не зигую».

Отношения в суде знаменитости выясняли больше десяти месяцев. Но экспертиза расставила все точки над «i». В песне Елизаветы Гырдымовой нашли 73% заимствования. Костюшкин требовал с Монеточки 900 тысяч рублей, но суд присудил ему лишь полмиллиона.

Напомним, сейчас Монеточка живет в Европе, куда переехала вместе с мужем продюсером Виктором Исаевым. А 17 августа Монеточка впервые стала мамой. Она родила дочь в Вильнюсе. Малышку певица назвала Ниной.

*социальная сеть, признанная экстремистской в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд Костюшкина против Монеточки обернулся грандиозным скандалом. Рассказываем подробности противостояния звезд эстрады (подробнее)

«Я же мать, меня нельзя сажать»: Монеточка назвала долги перед Костюшкиным кринжовыми. Монеточка заявила, что расплатилась по долгам с Костюшкиным (подробнее)

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно