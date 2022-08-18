Певица поделилась видео с новорожденной малышкой с подписчиками. Фото: социальные сети

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка родила дочь в Вильнюсе. Она недавно переехала в Европу. Накануне Елизавета Гырдымова, так на самом деле зовут певицу, сообщила своим подписчикам, что отправляется в роддом. А ночью 18 августа выставила виде с новорожденной малышкой, которую держит на руках муж певицы Виктор Исаев.

- Мы сделали кое кого, - подписала пост Монеточка.

Напоминаем, за своего продюсера Виктора Исаева певица вышла замуж в декабре 2020 года. А в начале мая 2022 года 24-летняя Лиза Монеточка рассказала о том, что ждет первого ребенка и что у нее будет девочка.

Ранее певица делилась с подписчиками своей грустью, что ей приходится рожать вдали от дома.

- У меня такой глупый бзик появился… Я очень грущу, что вдали от своих друзей и семьи буду рожать, и никто не будет дарить мне все эти детские штучки, цветочки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину. Вроде бы это глупость, и мы можем все сами купить, а все равно почему-то грустно, - написала Лиза Монеточка в своих соцсетях.

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