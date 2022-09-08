«Я же мать, меня нельзя сажать»: Монеточка назвала долги перед Костюшкиным кринжовыми

Певица будет звонить судебным приставам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лиза Монеточка опровергла новости о том, что у нее остались долги перед Стасом Костюшкным. Певица попала в списки к судебным приставам.

Данные Елизаветы Гырдымовой появились с пометкой «должник» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

- Взыскать в пользу физического 512 500 рублей, - говорится в исполнительном листе.

Скриншот с официального сайта Федеральной службы судебных приставов

После этого многие заговорили и том, что певица объявлена в розыск. Сама Монеточка эти новости отрицает.

- Я не знаю, действительно ли нахожусь в розыске, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом только из новостей. Сейчас мой долг полностью погашен. Я оплачивала его частями. Возможно, это все доходит с какой-то задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Попробую. Неприятное какое-то утро. Хочется поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая, нелепая, и она мне очень надоела. Я же все-таки мать, и меня нельзя сжать в тюрьму, - заключила певица.

Монеточка стала мамой 17 августа

Монеточка также опубликовала в своем telegram-канале скриншоты с выплатами, согласно которым певица перевела 512 500 рублей.

Напомним, экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате летом прошлого года. Мол, она использовала музыку в песне «Женщина, я не танцую», в своей работе «Мама, я не зигую». Отношения в суде знаменитости выясняли больше десяти месяцев. Но экспертиза расставила все точки над «i». В песне Елизаветы Гырдымовой нашли 73% заимствования.

Костюшкин требовал с Монеточки 900 тысяч рублей, но суд обязал Монеточку выплатить ему лишь полмиллиона.

Певица предоставила скриншоты о выплатах

Сейчас Монеточка живет в Европе, куда переехала вместе с мужем продюсером Виктором Исаевым. А 17 августа Монеточка впервые стала мамой. Она родила дочь в Вильнюсе.

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